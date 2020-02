BJELICA JE VIDNO RAZOČARAN: Evo što je kazao nakon poraza od Rijeke!

“Zalužena pobjeda Rijeke, napravila je jednu grešku manje nego mi. To je bila utakmica u kojoj će isključivo ekipa koja manje griješi dobiti, ovo su bili teški uvjeti, a Rijeka se bolja snašla. Ovo je bilo sve samo ne nogomet, ali eto valjda je to regularno. To ipak nije alibi, čestitke njima”.

“Oni su se jednostavno bolje snašli, u nastavku smo pokušali sa 4-4-2, ali nismo se držali dogovora. U ovakvim uvjetima mogli smo samo slučajno do šansi. Vratit ćemo se mi, nije nikakav problem”, zaključio je Bjelica.