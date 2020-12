BJELICA I PRIMORAC NAKON BLAMAŽA ZAJEDNO PJEVAJU: ‘Što je meni ovo trebalo’

Nakon dvije subotnje utakmice Prve hrvatske nogometne lige što drugo nego zaključiti – hrvatsko nogometno prvenstvo i u ovim teškim uvjetima je zanimljivo, konkurentno i nadasve iznenađujuće. A upravo ovaj naziv – iznenađujuće – odaje tajnu sporta i činjenicu zašto utakmice gleda nekoliko tisuća ili nekoliko desetaka tisuća ljudi, a ne par stotina kao kazališne predstave.

Razlika je u sljedećem, u kazalištu je samo jedna premijera, a u sportu, konkretno nogometu svaka je utakmica premijerna. U to su se uvjerili sad u subotu iskusni trenerski lisci, Nenad Bjelica i Boro Primorac. I to u tolikoj mjeri da se mogu zapitati – „Što je meni ovo trebalo”.

Gorica je odavno ugodno iznenađenje, ali da će baš tako satrati Osijek u kojem su se čak pojavile i šampionske ambicije – ne, to se nije očekivalo. Unatoč sjajnoj Gorici, Osijek ipak ima i širi kadar igrača i trenera s pedigreom. Opet je to ispalo nebitno i pokazalo da se u našem prvenstvu igra dobar nogomet, a šokantni rezultati su epilog te zanimljivosti, zašto ne reći i kvalitete.

Bjelica će sigurno nakon ovakvog debakla biti pod kritikama, a i šampionske ambicije morati će splasnuti. Riječ je u sportu o tipičnom spuštanju na zemlju.

Hajduk je, pak, odavno spušten na zemlju, ali kako stara poslovica kaže. Postoji vrh, ali nema dna. To se zaista i događa Hajduku, blijede igre i porazi od autsajdera nikako da sustanu, to traje već godinama, promijenjeno je u petnaestak godina skoro tridesetak trenera. Nabolje pomaka nema. Jasno je i zašto, Hajdukov igrački kadar u svakoj je sezoni slab, s jeftinim igračima, struka je griješila neprestance, pa događaji u Varaždinu nisu čudni.

Varaždin koji je zadnji na tablici najprije je Hajduka vodio s 3:0, nakon šoka Splićani su malo došli k sebi, smanjili na 3:2, kada su onako nespretni zaigrali na sve primili su četvrti pogodak i propisno se obrukali. Zacijelo im to više niti ne pada teško. Jer su na to i navikli. Ali, nije navikao trener Boro Primorac, mogao bi on ubrzo odletjeti ili se sam povući.