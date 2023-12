Bjelica doživio situaciju kakvu ne pamti u svojoj karijeri

Nenad Bjelica dobro se snalazi u svom trenerskom debiju u Bundesligi. Njegov Union Berlin stigao je do važnih bodova protiv konkurenta…

Naime, 16. kolo pamtit će po pobjedi, momčad Nenada Bjelica svladala je Köln 2:0 i podignula se tri boda iznad zone ispadanja.

Jako bitna vijest, gotovo – krucijalna utakmica na isteku 2023. godine za hrvatskog trenera. Golove su postigli Benedict Hollerbach u 55. minuti i David Datro Fofana 23 minute kasnije.

Problemi u svlačionici

Njegove izjave nakon susreta dovoljno govore…

“Moram istaknuti da sam jako sretan zbog momčadi, navijača i cijelog kluba.”, rekao je i nastavlja:

“Nakon što prva polusezona dosad nije bila laka, ove dvije domaće pobjede jednostavno su nam dobro došle i daju nam samopouzdanje. Köln je imao nekoliko dobrih prilika u prvom dijelu, ali naš vratar Freddy (Ronnow) odradio je vrlo dobar posao”, rekao je Bjelica nakon utakmice.

Otkrio je da je imao velikih problema u svlačionici.

“Köln je evidentno bio bolji do našeg prvog gola, ali on je potpuno promijenio utakmicu. Hollerbach ga je izumio praktički iz ničega. Nakon gola smo bili bolja momčad i zasluženo pobijedili. Moram reći da sam rijetko u svojoj karijeri doživio ovako tešku situaciju na poluvremenu. Imali smo nekoliko igrača s mišićnim problemima, ali borili su se do svojih granica i pokazali karakter.”, zaključio je.









Tri bitna boda su tu za Union Berlin, nema sumnje da se lakše diše za klub koji je u 15 utakmica čak 10 puta izgubio ove sezone.