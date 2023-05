BJELICA DOVODI ORŠIĆA!? Može li Nenad još jednom oživjeti karijeru sjajnog Dinamovca!?

Mislav Oršić nažalost nije pogodio kada je Dinamo zamijenio Southamptonom, u čijem je dresu zadnju utakmicu odigrao prije dva mjeseca, a nekadašnje krilo ‘Plavih’ seli se sa klupe na tribine i obratno.

Njegovu situaciju pomno prate u Dinamu, koji bi ga po nekim navodima htio vratiti na Maksimir, ali besplatno, što ne vjerujemo da će se svidjeti Englezima.

No već se neko vrijeme priča kako je za Mislava ozbiljno zainteresiran Trabzonspor, kojeg je nedavno preuzeo Nenad Bjelica, a gdje ima dima ima i vatre, barem tako tvrde turski mediji.

Poslali ponudu

Tako iz Turske dolaze vijesti kako je Trabzonspor poslao službenu ponudu Southamptonu, a za vjerovati je, ako je tome tako, da će Orša prije put Turske nego Zagreba.

Turkish Super Lig team, Trabzonspor have ‘made an official offer’ for #SaintsFC forward Mislav Oršić as he looks likely to leave the club in the summer.

— Just Saints (@JustSaints_) May 3, 2023