BIZARNE SCENE IZ AFRIKE: Navijači se razljutili na komentatora koji je još i dobro prošao

Bizarne scene dolaze iz Gane, gdje su nogometaši Asante Kotoko igrali derbi protiv Karele Uniteda u kolu lokalnog nogometnog prvenstva.

Incident se dogodio kada su domaći navijači odveli i izbacili komentatora sa stadiona koji je tvrdio da penal za Asante Kotoko nije postojao.

Yesterday's Ghana Premier league game Asante Kotoko vs Karela United saw a bizarre incident as a match commentator was forcefully removed by the fans from the stadium for questioning the legitimacy of a penalty that was awarded to Asante Kotoko. pic.twitter.com/shhuW87eSq

— African Soccer Updates (@Africansoccerup) June 24, 2021