Bivši vođa Delija otkrio: ‘U Splitu smo na Rivi samo mlatili ljude, nastao je krš i lom’

Zanimljiva je priča bivšeg vođe navijača Crvene zvezde, Zorana Timića Time. On je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio vođa Delija, a na službenom Youtube kanalu beogradskog kluba u serijalu po nazivu ‘Ultras, Timina priča’, govorio je o povijesti Delija i prisjetio se jednog gostovanja u Splitu.

Pritom je rekao kako bi Delije u to vrijeme koncem osdamdesetih nakon utakmica s Hajdukom u Splitu na Rivi jednostavno tukli prolaznike. “Kad dođeš u Zagreb, uvijek se možeš sakriti da te nitko ne provali. Ali Split… Tamo ako ne dođeš s dobrom ekipom koja može pružiti otpor…”, započeo je priču Timić.

“Bilo je to povijesno gostovanje u Splitu. Nas 25 u vlaku je bilo nabrijano i bili smo na sve spremni. Tamo nas je dočekalo još 15 naših ljudi koji su bili na moru. Nas 35, možda 40 smo išli Rivom, prošli svim glavnim ulicama, došli do stadiona i kupili karte i ušli na stadion. Izračunali smo da s utakmice moramo izaći nakon nekih 20 minuta drugog poluvremena jer inače ne bismo stigli na vlak. U suprotnom se cijelu noć ne bismo mogli vratiti”, objašnjava bivši vođa Delija.

Kaos na Rivi

“Taman kad smo izlazili bio je penal za Zvezdu. To smo pričekali izvođenje, bilo je 2:2 i onda smo izašli. Nakon izlaska smo se iza južne tribine naoružali. Uzeli smo kamenje, štange, dobar dio naših imao je noževe iako sam ja generalno protiv korištenja noževa. Ali to je bila takva utakmica, puknuo nas je adrenalin, bilo nas je malo i morali smo se naoružati. Krenuli smo prema Rivi i željezničkoj stanici i onda je u tom adrenalinu počeo krš i lom”, prisjetio se Timić.

“Počeli su se razbijati automobili, trgovine. Prošli smo pokraj stare plinare, starog Hajdukovog stadiona. Tu su prevrnuli cijeli jedan štand s lubenicama. Gađali su automobile lubenicama.

Onda smo izašli na Rivu i tamo doslovce udarali sve živo. To je bio 2. kolovoza, pola 10 navečer, prepuna riva stranaca i domaćih ljudi, a neki su se spašavali skokom u more. Apsolutno nitko nam nije pružio nikakav otpor i mi smo onako u trku došli do željezničke stanice i nekako utrčali u vlak. Tada se pojavila jedna skupina, mislim da je bila Torcida, a mi smo ih iz vlaka gađali kamenjem. Nije se ništa više dogodilo jer je vlak bio na odlasku”, otkrio je bivši vođa Delija.