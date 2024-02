Bivši Vatreni zgrabio je pušku kao tinejdžer i otišao ratovati protiv Srba, a poklon od Tuđmana čuva

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sportaš od glave do pete koji je svakako jedna od legendi HNL-a, a navijači brojnih klubova za koje je igrao (Osijek, Sporting, Leiria, Zagreb, Hajduk, Rijeka, Jiangsu Sainty, Inter, te konačno Grafičar na kraju karijere) pamte ga kao sjajnog napadača, borbenog, agresivnog, brzog i spretnog isped gola. Kao da je svoje vojničke sposobnosti prenio na teren. Da, mi se u našem feljtonu podsjećamo Petra Krpana, legendardnog igrača HNL-a, bivšeg Vatrenog…

Vojničke? Da, danas instruktor Hrvatskog nogometnog saveza, ali i brončani Vatreni Petar Krpan kao maloljetnik bio je na prvoj crti, u u rovu na početku Domovinskog rata. Borio se za obranu svog rodnog grada, nepokorenog Osijeka.

“Koliko god su to bila teška vremena, na kraju su to za mene lijepe uspomene, budući da sam ostao živ. Sa 17 godina sam otišao u rov, nisam otišao s prijateljima ‘okolo’ se školovati u Mađarsku ili u zemlje gdje je život bio siguran. Ostao sam s prijateljem, bratom i pokojnim velikim vođom Matom Šabićem. Htio sam ostati u Osijeku, makar i u podrumu, ali zapovjednik Šaban mi je rekao da uzmem pušku i krenem s njim. Tako sam i učinio”, riječi su to Petra Krpana.

Želio je na bojišnicu

Već tada je trenirao nogomet, no tih opasnih dana po domovinu nije se dvojio. Stotine puta morao je pričati jedno te isto, uvijek priča istim tonom, bez ushita: “Nisam bio punoljetan kad sam pristupio Gardi. Moj pokojni zapovjednik Mato Šabić – Šaban, dok su bombe padale po gradu, kazao mi je: Krpice, idemo u školu, tamo je stacionar, tamo ćeš biti skupa s nama. Međutim, ja nisam želio ostati u stacionaru, nego sam želio na bojišnicu.”, rekao je i dodaje:

“Tada mi je Mato rekao: Dobro, pušku u ruke, idemo malo vježbati. Nakon što sam malo pucao, rekao je – Idemo na prvu liniju. Tako da sam otišao na tu prvu liniju u Tenju, gdje smo držali naš punkt. Jest, pucalo je, tuklo je prema nama, Ne želim da se to ikada ponovi, nekad mi se čini da je to bilo ono, mlad – lud. No, takva su vremena bila, treba ih sagledati u tom kontekstu”, priča Krpan.

Bio je među 22 igrača koji su nastupili na svjetskoj smotri u Francuskoj, osvajač je brončane medalje. Sjećamo se i riječi Zvonimira Bobana, igračke legende i donedavno djelatnika Uefe, tada kapetana hrvatske vrste…

Boban ga izdvojio

“Jedini pravi junak te generacije je Petar Krpan. Jer dok smo mi u ratu zarađivali po Milanu, Madridu, Njemačkoj i Francuskoj, on je kao maloljetnik branio Osijek s puškom u ruci”.









Boban je ponosno hodao po hotelu s Krpanovom akreditacijom, htijuči mundati na važnosti im osokoliti ga. Ali, zbog poziva Krpanu najviše na meti je bio izbornik Ćiro Blažević. Govorilo se da je Ćiro utrpao Krpana u reprezentaciju zbog svog prijateljstva s čelnikom Osijeka Antunom Novalićem, sva kako bi mladog igrača unosnije prodali. Kasnija Krpanova karijera potvrdila jest njegovu kvalitetu, da se razumijemo…

Sjećamo se riječi Ćire Blaževića: “Mene su napadali što sam ga poveo Francusku. Ne, ja nisam ni znao da je on bio branitelj s prve linije, to mi je Boban rekao, kapetan je bio ushićen što je Krpan s nama. A poslije se vidjelo da je bio pravi igrač, brz, prodoran. K tome je i duša od čovjeka. Baš sam sretan, kad pogledam s današnje distance, što sam sudjelovao u tako uspješnom putu Petra Krpana”.

Napravio finu karijera

A nije sve bilo tako jednostavno. Na promociji knjige o Ćiri Blaževiću govorio je i Petar Krpan, s suzama u očima: “Dogodio se najprije ‘slučaj Cvitanović’, nakon kojeg je Ćiro vratio Igora kući, a onda je Bokšić ozlijedio koljeno i otpao je. Čak ni tada nisam vjerovao da ću ići na SP. Bili smo u Poreču i Ćiro je čitao sastav koji ide u Francusku. Pročita najprije ‘Broj 1, Dražen Ladić, broj 2 Petar Krpan’. U tom trenutku nisam znao gdje sam i sjećam se da je Davor Šuker sjedio pored mene. Dižem se ja i odlazim. Pita me Davor: ‘Gdje ćeš ti?’ Samo sam mu rekao: ‘Odo ja vani” i napustio sam dvoranu dok su me svi blijedo gledali. Taj osjećaj nemoguće je opisati.”









Gledajmo u cjelini, Petar Krpan napravio je finu igračku karijeru, od Osijeka preko portugalskog Sportinga do Zagreba, Hajduka i Rijeke, a okušao se i dva puta u Uniao Leiriji te kineskom Jiangsu Saintyju. Za “vatrene” je odigrao tri utakmice, uključujući i nastup na Svjetskom prvenstvu 1998. godine protiv Rumunjske”.

Petar Krpan, kasnije je bio izbornik mladih hrvatskih nogometaša, do 17 godina. Uvijek je bio osebujan i živopisan lik i u svjetskim sportskim razmjerima. Dječaci, 17-godišnjaci, koje je trenirao u hrvatskom dresu su bili u godinama kada je Petar Krpan bio u rovu, opasan bombama i s puškom u ruci u predgrađu Osijeku tijekom Domovinskog rata 1991. godine.

Instruktor s novim izazovima

Jedno vrijeme bavio se nogometnim kampom kojeg je osnovao u Osijeku. Krpan je bio HNS-ov instruktor nogometa za središte Osijek i sudjelovao je u radu mlađih reprezentativnih selekcija Hrvatske. Nakon što je Dario Bašić po završetku Europskog prvenstva U-17 u Hrvatskoj zaključio svoj mandat na čelu te reprezentacije, za njegovog je nasljednika imenovan je baš Petar Krpan.

Danas je Krpan glavni instruktor Hrvatskog nogometnog saveza i brine o svim dobnim kategorijama mladih reprezentativaca. A kada ga sretnete samo skromno kaže:

“Mene je pokojni predsjednik Franjo Tuđman odlikovao dva puta! Kao nositelja spomenice Domovinskog rata te još jednom nakon toga Svjetskog prvenstva u Francuskoj”.