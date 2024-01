Bivši Vatreni žestoko udario: ‘Pod Mamićem je bilo bolje, sad se u Dinamu ne zna tko što radi’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Tomo Šokota gostovao je u emisiji Sport Nedjeljom te tamo iznio nekoliko stavova kojima je iznenadio čak i one koji inače poznaju njegov lik i djelo.

Naime, nekada veliki borac protiv Mamića sada je rekao da je pod Mamićem, čovjekom koji je osuđen za pljačku Dinama, bilo bolje nego što je sad.

“Ovo što se sad dešava u Dinamu… ne zna se tko što radi, mislim da je bilo puno bolje dok je bio Mamić”, rekao je Šokota. Nakon toga je objasnio svoj odnos s Mamićem.

Zanimljiv odnos

“Mi smo imali taj jedan odnos… mogu to ispričati, rekao sam to već 100 puta u novinama. On je došao po mene u Porto, u trenutku kad sam ja imao još dvije i pol godine ugovora. Kad sam ga vidio, kad je on meni prodao priču… ja sam rekao “ovo je moj tata”. Meni je žena bila trudna tad, ali ja samo joj rekao da idem u Zagreb. Rekao sam joj neka slobodno ostane, ali da se ja vraćam. To je ta priča o njemu.”

“On je za taj klub napravio dosta. Dinamo je uvijek bio zlatna koka hrvatskog nogometa, tu slobodno mogu reći i Hajduk. On je kroz reprezentaciju digao igrače i klub na jedan nivo. Meni se nije sviđalo puno stvari. Nisam ja moj klub zamišljao onakvim kakvim ga je on stvorio.”, rekao je i dodaje:

“Mislim da je Dinamo morao biti puno otvoreniji, transparentniji i na kraju demokratski. Sve ono što smo mi i govorili u to vrijeme o članskom modelu. Nije to neka nauka, nismo mi bili antimamićevci. Svi govore antimamićevci i mamićevci, ne znam. Mi kad smo u to kretali, to je tada bila ludost. Da mi danas to netko kaže, rekao bih mu – ne hvala.”