BIVŠI VATRENI VRAĆA SE NA MAKSIMIR!? Oršić je otišao, a povratak ovog asa čini se kao pun pogodak

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Iz Dinama odlaze velikani, ali i radi se na povratku nekih zvijezda. Obitelj Brekalo je interes, navodno, sve se više priča o Filipu i Josipu…

I dok je 19-godišnji Filip, mlađi Josipov brat, na posudbi u Varaždinu, nije nemoguće niti da Josip potegne iz inozemstva i opet postane član plave svlačionice. Dinamo je zainteresiran za dolazak Josipa Brekala. Znači da je zainteresiran i trener Ante Čačić.

Brekalo se čini kao sjajno rješenje nakon odlaska Mislava Oršića u Southampton, a Dinamova Uprava ima velike ambicije. Dakako, tu bi imao priliku za oživljavanje svoje karijere, Modri su najveći favoriti za osvajanje naslova prvaka Hrvatske, u tom slučaju bi opet igrali kvalifikacije za Ligu prvaka, moguće jest da bi opet igrali u najelitnijem klupskom natjecanju na svijetu.





Brekalo i mogući povratak

Josip bi opet bio na velikoj sceni, igrao bi u kvalitetnom Dinamovom rosteru, mogao bi se vrlo brzo vratiti u reprezentativni dres. Sasvim je jasno da bi igrač takve kvalitete kao što je Brekalo imao mjesto u udarnoj postavi Modrih, tu nema dileme.

Brekalo navodno ima ponude Monze iz Serie A i Getafea iz Primere. I to jako dobre ponude. Ne samo to, znamo o kakvom se klasnom igraču radi, njegova cijena na Transfermarktu iznosi 7,5 milijuna eura. Međutim, ugovor s Wolfsburgom veže ga do ljeta ove godine, pa nije realno da bi bundesligaš mogao tražiti niti približno takav novac.

Modri se mogu uključiti u priču, bez obzira na to što je Brekalo skup igrač. Dakle, stvari ovoga trenutka tako stoje, a kako će se dalje odvijati, tek ćemo vidjeti. Nekako nam se čini da Brekalov povratak u plavu svlačionicu i nije tako nemoguća misija kako možda izgleda na prvi pogled.

U svakom slučaju, u Dinamu nema zatišja, zvijezde odlaze, ali se i radi na popunjavanju njihovih pozicija. Nije nemoguće da se i ovo dogodi…