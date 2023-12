Bivši Vatreni volio je kocku i brze aute: Pobjegao Daliću s priprema, a jedna stvar se ne zaboravlja

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pretjerati ćemo ako kažemo da je on bio “zločesti dečko hrvatskog nogometa”. Ne, nije on uopće takav tip. Ali, da je bio raspojasan, temperamentan, živahan, pa i autodestruktivan – to mu ne možemo poreći. A niti on se neće naljutiti na te zaključke, uostalom i sam je to znao hrabro priznati.

On je Anas Sharbini koji je najviše traga ostavio u Rijeci, a zatim i u Hajduku, a kako je bio zaista nepredvidiv na terenu, takav je bio i u stvarnom životu.

Anas je sin palestinskog izbjeglice iz Sirije Jamala Sharbinija i majke Ranke iz Grobnika, a po ocu je dobio i jordansko državljanstvo. Nogometni počeci su mu bili u Rijeci, nakon čega prolazi omladinsku školu Rijeke iz koje ulazi u prvi sastav.

Nevjerojatni talent

U sezoni 2006/07 bio je jedan od najboljih mladih igrača Prve HNL. Sljedeće sezone, usprkos svom neiskustvu i mladosti, imenovan je kapetanom Rijeke. Time je postao najmlađi kapetan u povijesti kluba. U zimskoj stanci u sezoni 2008/09 špekuliralo se o Sharbinijevom prelasku u zagrebački Dinamo i Hajduk, no Sharbini je ostao u Rijeci.

Još 2008. godine bio je među 25 najboljih hrvatskih igrača i na pragu ulaska u Bilić boyse. Putovao je Anas na Euro kao 24. član „vatrenih„. Ipak, nije zaigrao niti sekunde u Austriji i Švicarskoj.

Naposljetku, je 13. kolovoza 2009. potpisao za Hajduk u kojem je nosio dres s brojem 99 iako je prethodno već praktički sve bilo spremno za potpis ugovora s Dinamom no u posljednji trenutak prelazak u Maksimir je propao te je Sharbini transferiran s Kantride na Poljud. Nakon tri sezone u Hajduku, u kojem u konačnici nije ispunio očekivanja, Sharbini odlazi u Saudijsku Arabiju, potpisavši 25. srpnja 2012. dvogodišnji ugovor za Al-Ittihad iz Jeddaha.

Anas se nije pojavio Ladiću i Daliću na pripremama

Nakon skoro godine, Sharbini se vraća u matični klub Rijeku. Ugovor je potpisan na dvije godine s mogućnošću produženja na još godinu dana. 8. siječnja 2016. zbog neplaćenih dugova bivšem zastupniku zaradio je suspenziju HNS-a. U veljači 2016. godine, Sharbini je otišao na posudbu u turskom Osmanlısporu do ljeta te godine.









Kroz cijelo to vrijeme svako malo dolazio je na naslovne stranice novina…

Toliko je znao biti samoživ da se ne bi pojavio niti na okupljanjima mlade reprezentacije. Pa se tako nije pojavio na pripremama mlade reprezentacije koju je vodio Dražen Ladić, a pomoćnik mu je bio istovremeno Zlatko Dalić, makar je Dalić u tom trenutku bio i trener Rijeke i trenirao je Sharbinija.









Pamti se gol Argentini

Nije se tako Sharbini pojavio Ladiću na okupljanju,a njegov otac je samo izborniku javio „kako Anas ima zdravstvenih problema„. Dražen Ladić dobio je slom živaca. Napose, što vijest o svojim „zdravstvenim problemima„ nije javio ni svom treneru Daliću. I Ladić ga je prekrižio.

“Od prvoga dana tvrdim: Igrači moraju biti kvalitetni izvan travnjaka. Ja se na Anasa ne ljutim. On se jednostavno ne uklapa u kolektiv, sastavljen od kvalitetnih i karakternih igrača„, zaključio je izbornik mlade hrvatske reprezentacije Dražen Ladić.

Upisao je tek tri nastupa kasnije za A reprezentaciju, postigao dva gola, a od toga jedan — Argentini u prijateljskoj utakmici.

Kek mu je najbolji trener

“Da budem iskren kada sam zabio gol na toj utakmici nisam se osjećao ništa posebno drugačije nego kada sam zabijao nekim drugim ekipama. Tek nakon par dana mi je došlo do glave da sam zabio Argentini”, rekao je godinama kadnije Sharbini,

Pričalo se da Anas voli brze automobile, zabavu, kocku, navijače je u jednoj utakmici dovodio do ekstaze, u drugoj do očaja. K tome, kad je prešao u Hajduk navijači Rijeke su mu to teško praštali. Nakon profesionalne karijere sam Anas je govorio:

“Kek mi je bio najbolji trener, iako mi nakon sukoba s njim nije bilo do nogometa. Htio sam u Rijeci ostati još godinama, ali klub me prodao, bilo mi je muka svega. Sad uživam u nogometu. A Liga prvaka ili Peta liga, to je samo varijacija”.

Zločesti dečko hrvatskog nogometa

Još, obožavali su ga i prometni policajci, njima se naplaćao kazne zbog brze i nepropisne vožnje. Pa je tako jednom ulovljen vozeći prebrzo i još pod utjecajem alkohola. Novina su pisale da je bio kađ jem sa 600 kuna.

Često ga je u medijima branio otac Jamal:

“Anas je najsretniji kod kuće, najbolje partije pružio je u dresu Rijeke, on i Močinić su praktično jedini domaći igrači, no nekima ni to očito nije dovoljno. Dobro poznajem svojeg sina, naravno da i on ima mana, kao i svi, ali ako mu se nešto može predbaciti, ne može mu se predbaciti da ne voli Rijeku, da kocka i da pije”.

No, policijski izvještaju govorili su drugačije. Jednom je Sharbini dobio čak šest tisuća kuna kazne i zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca jer je zatečen u vožnji u vrijeme kada mu je na snazi bila ranija zabrana vožnje.

Čuveni su i njegovi bijegovi iz Splita za Rijeku, svojim automobilom dugački put od Splita do Rijeke prešao bi za čas, proveo bi se u Rijeci i onda vratio u zoru u Split.

Na koncu profesionalne krijere bio je brutalno iskren:

Trebao sam imati još bolju karijeru. Ali, onima koji me poznaju ne moram dodatno pojašnjavati: ne žalim ni zbog čega. Svjestan sam da sam griješio, da je bilo i nepravdi na moju štetu no nisam tip koji će gledati unazad i razmišljati ‘ma da sam bar prije pet ili 10 godina napravio ovako ili onako”’”. Imam zdravo dijete, ja sam zdrav, još mogu igrati nogomet, makar i amaterskiZnači, dobro je. Naravno, ponekad mi bude krivo zbog nekih kikseva, ali svatko kiksa u životu.”

Igrao je još donedavno zan OŠK Omišalj u 1. ŽNL Primorsko-goranskoj gdje je pristigao na inicijativu predsjednika Nikole Turčića. Ondje mu društvo pravi njegov brat Ahmad.

Iako se gadno svađao s nekdašnjim trenerom Rijeke, Matjažom Kekom o njemu ima dobro mišljenje:

“Ma, nisam se trebao zakačiti s Kekom. Pogriješio sam, platio kaznu, ali poslije… Onda je klub bio tvrdoglav pa su trenirali strogoću na meni. I tu su mi otišle dvije, tri godine u kojima mi po prvi put u životu nije ni bilo do nogometa”.

Skrušeno danas priznaje: “Ja Keka pamtim samo po tome da je u pitanju najbolji trener kojeg sam ikad imao. Ali daleko najbolji trener. Sve je u nogometu prošao, jako je inteligentan, ima vrhunski nastup. Strašan stručnjak”.

Rekosmo, trenirao ga je i Zlatko Dalić, naš današnji izbornik. Anasu Sharbiniju je on divna uspomena, pa kaže:

“Svaka mu čast na tome što je baš on prvi našao hrabrosti da mi da istinsku, pravu šansu. Došao je u Rijeku, dao mi i desetku i kapetansku vrpcu. Đalović, Ivanov, Manuel Pamić, Šafarić, Vučko, Žilić, Marčić, Bule, ja… Bili smo jaka momčad i urnebesna svlačionica. Nije Daliću bilo lako s nama, bili smo brdo teških karaktera. Izlazilo se do jutra, bilo ih je koji bi i zapalili cigaretu u svlačionici pod tušem, ali igrali smo pod njime neke antologijske utakmice”…