BIVŠI VATRENI TRAŽE NOVI POSAO: Hrvate povezuju s velikanom, tu je i jaki konkurent…

Autor: I.K.

Slaven Bilić i Niko Kovač, nekadašnji izbornici hrvatske reprezentacije, trenutno su bez posla na svojem trenerskom putu. Dok sezona traje, Bilić i Kovač su u igri za dolazak u istanbulski Fenerbahče, veliki turski klub sa značajnom navijačkom podrškom, no nisu jedina dvojica koje se spominje u ovoj priči.

Kako je objavio turski NTV Spor, Fenerbahče razmišlja i o Joachimu Loewu, nekadašnjem izborniku njemačke reprezentacije. No, u slučaju Loewa problem predstavlja novac, s njegovim financijskim apetitom koji je prepreka za veliki turski klub, zbog čega u prvi plan dolaze dvojica hrvatskih trenera.

Kovač i Bilić su bez posla odnedavno, u slučaju Bilića, s odlaskom iz kineskog Beijing Guoana koji je jako svjež, objavljen jučer. Niko Kovač je, pak, nedavno smijenjen u Monacu uoči nastavka puta kluba iz Kneževine u francuskom prvenstvu.

Bilić već bio u Turskoj

Povezivanje s Fenerbahčeom stavilo je Bilića u igru za povratak u Tursku, gdje je u razdoblju od 2013. do ’15. radio kao trener Bešiktaša.

Bila je to jedna od šest postaja bivšeg hrvatskog izbornika nakon što je 2012. otišao s klupe Vatrenih. Nakon toga radio je i u moskovskom Lokomotivu, West Hamu, Al-Ittihadu, West Bromu i do jučer u Beijing Guoanu.

Kovač traži novu priliku

Dođe li do dolaska na klupu velikog kluba iz Istanbula, Niko Kovač ondje bi nastavio klupsku trenersku karijeru u kojoj je do sada bio u Eintrachtu, Bayernu i Monacu, u kojem se pri kraju 2021. doznalo o njegovoj smjeni, sa službenom objavom prvog dana nove godine. Hrvatsku reprezentaciju vodio je od 2013. do ’15.

Fenerbahče traži novog trenera nakon što je nedavno otkaz dobio Portugalac Vitor Pereira. Momčad je trenutno četvrta u turskom prvenstvu, s velikih 17 bodova zaostatka za vodećim Trabzonsporom.