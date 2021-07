BIVŠI VATRENI SAMO ZA DNEVNO OTKRIVA: Evo zašto sam otišao na klupu ove reprezentacije i sve iznenadio!

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Naravno da sam uzbuđen, ovo je izazov kod jedne od najpotencijalnih afričkih reprezentacija”, dočekao nas se Aljoša Asanović koji je postao tehnički direktor reprezentacije Zambije, praktički će s istom odgovornošću voditi ovu momčad u suradnji s izbornikom Bestonom Chambeshijem.

Na pitanje kako je uopće završio tko daleko, na jugu Afrike, Asanović nam je bez krzmanja odgovorio:

„Preporučio me sam Davor Šuker. Pitao me Šuker je li me zanima takav posao, a zaista me zanima. Zambija nije neka lijeva reprezentacija, pa nedavno je protiv Južnoafričke Republike odigrala bez golova. A prije devet godina bila je afrički prvak. I imaju opet velike ambicije, pa čak i plasman na svjetsku smotru. Moramo reži i ovo, sa Šukerom sam surađivao zadnje vrijeme dok sam bio instruktor za dijasporu u Hrvatskom nogometnom savezu. I ne mogu još doći k sebi, koliko je poznat u nogometnom svijetu, koliko se uvažava njegovo mišljenje i kolikoga se pita za savjet. Ostao sam opčinjen, iskreno vam to priznajem. Pa, gdjegod se pojavio sa Šukerom ljudi toliko trče za njime daja ostajem bez daha. I to ljudi iz španjolskog, engleskog, brazilskog nogometnog saveza”….

Koja će točno biti vaša dužnost u Zambijskom nogometnom savezu i na klupi te reprezentacije:

Bit će spona između igrača i struke

„Biti ću svojevrsna spona između igrača i struke, sve više reprezentacija ima takve ljude koji se bave nekim izborničkim dužnostima koje sam izbornik ne stigne učiniti. Imam dosta iskustva i ne bojim se”.

Možete li nam kratko ocijeniti nastup naše reprezentacije na Euru?

„Ako baš moram, a moram, jeli? Svi smo očekivali više. Ali, ispali smo od Španjolske, od sjajne momčadi koja je bila među favoritima za naslov. Malo nam je nedostajalo i sreće, malo smo imali i svojih slabosti.Pa, i Italija j eodigrala kriminalnu utakmicu protiv Austrije koja ju je nadigrala, izvukla se i postala europski prvak. Mislim da sam tu sve rekao. Meni je osobno najvažnije da naša reprezentacija ima perspektivu, vidim sad i po HNL-u da je tu cijela plejada novih, mladih, izvanrednih igrača”.

Od Aljoše teško izvlačite riječi. Čovjek koji je učio u Cannesu Zinedinea Zidanea dugim loptama uvijek je sve pokazivao na terenu, nije od velike priče.









On je jedna od najveći pojava u povijesti našeg nogometa.

Ne voli medije, obožava nogomet i dalje će pratiti hrvatsku reprezentaciju za koju je pružao nezaboravne partije.

U Hajduku na početku karijere bio je šest godina, do 1990. kada potpisuje za francuski Metz. Za njega je odigrao jednu sezonu, pa je prešao u Cannes, gdje je također odigrao jednu sezonu. U četiri godine boravka u Francuskoj promijenio je tri kluba, a nakon Cannesa prelazi u Montpellier. Nakon četiri godine provedene u francuskom nogometu, Aljoša se 1994. vraća u svoj Hajduk koji je tada vodio trener Ivan Katalinić.

Ta sezona je ostala zapamćena po Hajdukovom plasmanu u četvrtfinale Lige prvaka, s Asanovićem na čelu. Potom je prešao španjolski Valladolid. Potom, dvije godine igrao je u Derby Countyju, zatim šest mjeseci u Napoliju, dvije sezone u grčkom Panathinaikosu i na kraju svoje igračke karijere pola sezone proveo je u bečkoj Austriji. Iz Beča otišao je u Australiju gdje je kratko igrao za klub hrvatskih iseljenika Sydney United, te se vratio u Hajduk i okončao nogometnu karijeru.

Reprezentativnu karijeru počeo je u dresu bivše države za koju je odigrao samo tri utakmice. Međutim, u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je zaigrao u prvom susretu protiv SAD-a u Maksimiru 1990., odigrao je čak 62 utakmice i bio jedan od najbitnijih hrvatskih nogometaša svog vremena i reprezentacije.









I evo ga, sad je osvanuo u Africi. Kad smo mu rekli da je gotovo 17 posto stanovništva Zambije zaraženo HIV virusom samo je duhovito otpovrnuo:

„Pa, ja idem tamo trenirati nogometaše, tupava vam je primjedba”, odgovorio nam je tipičnim splitskim humorom.