BIVŠI VATRENI PROGOVORIO O TEŠKOM DJETINJSTVU! ‘Moji roditelji ponekad nisu večerali, da bi bratu mogli kupiti novu loptu’

Sevilla Ivana Rakitića ovu sezonu ima problema u La Ligi, gdje su Andalužani jedno vrijeme bili čak i u zoni ispadanja, ali su se stabilizirali zadnjih nekoliko mjeseci i mirno čekaju završetak prvetnstva.

No za razliku od španjolske lige, Sevilla oept gura sjajno u svom omiljenom natjecanju, Europskoj ligi, gdje u četvrtak igraju prvu polufinalnu utakmicu protiv Juventusa.

Sevilla je u četvrtfinalu izbacila Manchester United, a Ivan Rakitić siguran je kako niti Juventusu nije bilo drago u polufinalu izvući baš šesterostrukog pobjednika Europa lige.

Teško djetinjstvo

Bivši veznjak Vatrenih pričao je i o svojem djetinjstvu i otkrio do sad manje poznate detalje:

“Mogu reći da sam bio jako, jako sretno dijete, ali, naravno, moji su roditelji tada, zbog situacije na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, napustili Hrvatsku i potražili bolji život u Švicarskoj”, ispričao je Ivan i otkstio:

“Sjećam se da moji roditelji ponekad nisu večerali da bi bratu mogli kupiti novu loptu, novu kopačku. Oni su se uvijek borili nas, a istina je da sam imao jako sretno djetinjstvo”, kazao je bivši veznjak Vatrenih pa nastavio o svojoj obitelji:

“Sada vidim svoje kćeri, koje imaju jako lijep život, mogu si priuštiti da ih odvedem u Disneyland kad god požele, da im priredim lijepu zabavu kod kuće s prijateljima za njihove rođendane, što moji roditelji nisu mogli, ali bio sam jako sretan, a to je najvažnije. Dali su mi obrazovanje koje nastojim sa suprugom prebaciti našim curama”, zaključila je zvijezda Seville, Barcelone i Vatrenih.

