Bivši Vatreni potpisuje za Hajduk? Raskinuo je s bundesligašem i vraća se u HNL

Filip Uremović vraća se u HNL! Taj 26-godišnji branič dobio je slobodne papire i već je na putu u Hrvatsku.

Prema pisanju njemačkog Bilda dobio je “slobodu” od svog aktualnog poslodavca, berlinske Herthe. Nakon što su prethodnu sezonu završili kao posljednjeplasirana momčad Bundeslige, po ispadanju u “Cvajtu”, neki igrači napustit će klub, a među njima će biti i Uremović.

Igrač koji je 2020. godine u četiri navrata nosio dres hrvatske reprezentacije i dogurao do šireg popisa za “pandemijski” Euro traži novi klub, a u posljednjim danima prijelaznog roka, kako tvrdi Bild, pridružit će se neimenovanom klubu iz Hrvatske.

Njemački izvori nisu htjeli otkrivati ime toga kluba, a bivši junior Cibalije i nekadašnji član (druge momčadi) Dinama mogao bi ponovno dobiti priliku u domaćim okvirima.

Na Twitteru su se pojavile fotografije Uremovića kako čeka avion na berlinskom aerodromu i to let prema Splitu. Prema nekim nepotvrđenim informacijama, trebao bi bivši Vatreni potpisati za Hajduk.

Filip Uremović is set to join an unnamed club in Croatia today from Hertha BSC. Hertha let the Croatian centre-back leave on a free transfer, report @BILD_HerthaBSC. https://t.co/3mh8lDkf9y

— Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) August 29, 2023