BIVŠI VATRENI OBJASNIO TURCIMA ZAŠTO SU IZGUBILI: ‘Pa to vam je Hrvatska, a to vama nedostaje’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Vatreni su s četiri boda na prvom mjestu svoje kvalifikacijske skupine. Pala je nezgodna Turska na gostovanju, sjajnih 2:0 osiguralo je mir za Vatrene.

Robert Prosinečki, legendarni hrvatski nogometaš, analizirao je za turski Fanatik utakmicu iz Burse.

“Talentirana momčad je Turska, možda joj je ovo i najdinamičnija momčad ikad. No turski individualni talenti imaju problema protiv jako organiziranih suparnika”, smatra Prosinečki koji je u Turskoj vodio Kayserispor i Denizlispor.





Protiv Hrvata ne ide

“Briljira individualnom kvalitetom protiv lošijih reprezentacija od sebe, ali protiv ekipa poput Hrvatske ima probleme.”, rekao je i dodaje:

“Razlog je što nije stekla naviku igrati momčadski, sistemski. Protiv Hrvatske je imala sjajnu energiju i presing, ali je izostala realizacija”, dodao je Prosinečki koji smatra da Turska nije imala sreće na startu utakmice.

“Došla je blizu pogotka, ali nije imala sreće. Takav stil igre ostavlja prazninu u obrani, a Dalićevi izabranici su strpljive čekali svoje prilike. I dok je Turska dominirala, rezultat je odjednom bio 0:2.”, kaže i zaključuje:

“To je Hrvatska. To je pokazatelj koliko je bitno biti ‘turnirska reprezentacija’. To Turskoj nedostaje. Za to je potreban dugoročni plan i stabilnost igre. Čak i ako imate talente svjetske klase, morate znati kako igrati igru. Morate imati naviku pobjeđivanja.”, zaključio je analizu.