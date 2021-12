BIVŠI VATRENI NAJAVIO SP, KOMENTIRAO I LIVAJU: ‘To mi je bio najteži poziv u životu, nazvati Niku Kranjčara i ispričati se’

Hrvatska nogometna reprezentacija tešku godinu završila je na najbolji mogući način. Pobjedom protiv Rusije na Poljudu (1-0), plasirala se na SP u Kataru iduće godine. Nakon toplo-hladnih kvalifikacija i dobrog Europskog prvenstva, Vatrene sada čeka skoro godinu dana odmora, dok će se određene reprezentacije boriti za plasman u Katar u dodatnim kvalifikacijama.

“Godina je bila uistinu zanimljiva, imali smo to Euro u čudnim okolnostima gdje smo prošli skupinu. Ne možemo reći da smo zadovoljni načinom na koji smo prošli skupinu, moglo je to biti i uvjerljivije, no cilj je ostvaren, iako smo mogli više. Izvukli smo neke pouke, povukli neke poteze te godinu završili dobro”, započeo je bivši reprezentativac te član stručnog stožera reprezentacije, Vedran Ćorluka za RTL.

Hrvatska će prije SP-a imati nekoliko ispita za sami Mundijal u vidu Lige nacija. Protivnici Vatrenima bit će dobro znani Francuzi, reprezentacija Švedske te Austrije.

“Nećemo u natjecanje ući kao u neke pripreme, ozbiljno ćemo pristupiti svakoj utakmici. Želimo pobjeđivati i u tom natjecanju, vidjet ćemo na koje se igrače može računati. Te četiri utakmice trebamo iskoristiti maksimalno, probati izvući iz igrača ono što želimo”, nastavio je ‘Čarli’.

Dobra atmosfera

Nadalje, bivši branič izjavio je kako je stožer u zdravoj i dobroj komunikaciji s izbornikom Dalićem te da svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje.

“Odnos je onakav kakav i treba biti. Mi smo pomoćnici, ali naravno ako netko ima nekakvu primjedbu, može ju slobodno izreći. To je ta vrlina i glavnog trenera i stožera, takav nam je modus operandi. Svačije mišljenje se uvažava, ne znači da će ga se poslušati, no uvijek izanaliziramo i saslušamo svaku ideju. Puno se pita pomoćne trenere, zato su i tu, da olakšaju glavnom te da rade ono što on ne bi trebao. Na nama je da pritisak skinemo s njegovih leđa”, nastavio je 35-godišnjak.

Osvrnuo se bivši dugogodišnji reprezentativac i na Marka Livaju te njegovo skandalozno skandiranje nakon derbija s Dinamom.

"Ja sam zadnji koji bi trebao pričati o tome s obzirom da sam i ja bio u sličnoj situaciji, mislim da je bilo 2006., ali je izašlo godinu i pol nakon. To mi je bio najteži poziv u životu, nazvati Niku Kranjčara i ispričati se, a o njemu sam imao najbolje mišljenje. U tom trenutku ludila dogode se stvari u kojima neiskusan mladić može podleći atmosferi i pjevati. Marko je svjestan svoje pogreške te da se takve stvari ne pjevaju i ne govore, puno je sadašnjih reprezentativaca poniklo iz tog kluba, volio bih da je meni netko rekao ovo što ja sada govorim. Mislim da Livaju ne treba izbaciti iz reprezentacije, ispričao se, kažnjen je i siguran sam da to nije mislio. To su rivalske stvari, dogode se u trenutku ludila. Budimo realni, događalo se puno puta, samo nije bilo snimljeno. Nećemo stvarati tenzije u reprezentaciji zbog rivalstva klubova, to nam ne treba. Treba nam kvalitetan igrač koji želi biti u reprezentaciji, treba znati prepoznati svoju grešku, a on je to i napravio", zaključio je Ćorluka.









Podsjetimo, Ćorluka je karijeru započeo u zagrebačkom Dinamu, a 2007. odlazi u plavi dio Manchestera za 13 milijuna eura. Tottenham ga kupuje godinu dana poslije za gotovo isti iznos, a u londonskom klubu proveo je četiri godine. Posljednji klub mu je bio moskovski Lokomotiv.

Za Vatrene je debitirao 2006. godine, a skupio je ukupno 103 nastupa. Nalazi se na osmom mjestu po ukupnom broju nastupa za Hrvatsku.