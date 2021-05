BIVŠI VATRENI IZ RATNOG PAKLA: ‘Mogu te linčovati ako završiš u krivoj ulici! Ovdje je užas!’

Autor: F.F

Bivši veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i Hajduka, Giovanni Rosso godinama je igrao u Izraelu gdje je ostao raditi nakon profesionalne karijere. Rođeni Splićanin detaljno je opisao situaciju u Izraelu.

Rosso već godinama živi i radi u Haifi, a Izrael je za njega druga domovina.

“Dali su mi sve”, govori Rosso.

‘Nikad nije bilo ovako’

Rosso već desetak dana nije u Izraelu, ali je upoznat sa situacijom:

“Mogu reći da nikada nije bila ovakva situacija kao sada. 200-tinjak raketa palo je na Tel Aviv i njegovu okolicu, ali najgore je to što izraelski Arapi izlaze na ulice te pale i uništavaju izraelske restorane, automobile i slično. Nađeš li se slučajno u arapskom djelu može doći do kamenovanja i linča”, započeo je Rosso u razgovoru za Večernji list.

Uspredio je situaciju u Izraelu s Hrvatskom:

“Ja sam bio u Zadru kada je krenuo rat. To je bila ’91,’92, a u Izraelu sam od ’96. i prvi put da je došlo do nečega poput ratnog stanja. Uvijek je tu bilo nečega. Izraelci su ulazili u Gazu, tamo su ratovali, ali ovo je prvi put otkako sam tu da je ispaljeno toliko raketa. Daj Bože da se smiri što prije iako to sada ne izgleda kao da će se primiriti”, komentirao je Rosso te se nije htio miješati u politiku, ali je zato istaknuo:

“Stradavaju nevini ljudi, poginulo je preko 30 civila. Kad dođe petak i subota kada je Šabat ljudi idu u restorane, mi idemo u restorane, kupujem ribu u arapskim dućanima, imam puno prijatelja iz nogometa i nakon nogometa te znam da je uvijek bilo arapskih igrača. Da me netko pita zašto je došlo do toga ne bi znao odgovoriti, a ne želim ni nagađati”, zaključio je Rosso.









Od ’96 do 2008. igrao je u Izraelu

Rosso je svoju karijeru započeo upravo u spomenutom Zadru 1992. godine. Tri godine je igrao u Zagrebu gdje je u 64 nastupa postigao 11 pogodaka, a onda 1996. seli u Izrael, točnije u Hapoel Beer Shevu. Najveći trag ostavio je u Haifi gdje i danas živi, a nastupao je za Maccabi Haifu, Hapoel Haifu, Beitar Jeruzalem te Maccabi Tel Aviv. Za Maccabi Haifu nastupao je u dva navrata te skupio 129 nastupa uz 26 pogodaka. Karijeru je završio u Hajduku 2009. godine.