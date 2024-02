Bivši Vatreni blizu Dinama, a životnu traumu ne zaboravlja: ‘Ubili mi bratića, a i mene bi ubili’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nisu u Dinamu baš pogubljeni zato što razmišljaju o angažiranju čuvenog bivšeg reprezentativca Dejana Lovrena. On bi nasušno dobro došao glavinjajućoj momčadi koja još uvijek ima šanse da obrani naslov prvaka, ali kakve igre pruža u to je čak i teško vjerovati. Dinamovoj svlačionici očito treba jaka osoba, autoritet i zapovjednik obrane koji iznad svega ima – dugi jezik.

Da, Dejan Lovren znan je kao sportaš koji voli reći što misli, a ono što misli braniti će do zadnje kapi krvi. Kao nogometaš imao je jednu raritetnu vrijednost. Naime, kadgod bi se sumnjalo u njega on bi bio najbolji. Cijeli njegov životni i sportski put toliko je bremenit i trnovit, i najjači romanopisci teško bi opisali kroz što je sve prošao. Impresivnu klupsku karijeru, od Dinama, preko Lyona, Southamptona, Liverpoola, Zenita pa opet Lyona začinio je sa savršenim epizodama u hrvatskoj reprezentaciji.

Da, on je bio jedan od glavnih ljudi u Dalićevoj postavi koja jenosvojila srebro u Rusiji na svjetskoj smotri, te četiri godine kasnije na istom natjecanju i broncu. Iako nerijetko na udaru onih koji drugačije razmišljaju Lovren se savršeno zna i medijski i stavom obraniti od napadača. Kako na terenu tako i u javnom životu. Svaki njegov istup u kojem spominje svoju vjeru, domoljublje i životne principe naiđe na otpor onih kojima to smeta, pa se Lovren uvijek izdigne, on se ne brani od svojih napadača, on ih čak i napada. Svoje porijeklo i domoljublje žestoko brani.

Ništa nije ponio iz Bosne

“Zar ne smijem reći tko sam i što sam”, znao je ponavljati. Sjećamo se vremena dok je igrao u Liveroolu, Uefa je u svom djelovanju aktualizirala pitanje izbjeglištva sportaša. Bila je to sveobuhvatna akcija, a kako je Lovren kao dijete iskusio patnju i gorčinu, ma i užas ratnog izbjeglištva – bio je idealan za širenje te Uefine akcije.

Pa je čuveni engleski klub Liverpool u svojoj produkciji, uz pomoć krovne organizacije europskog nogometa, snimio film o izbjegličkoj sudbini hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena. Priča ide ovako. Dejan Lovren je rođen 1989. godine u Zenici, a živio je u Kraljevoj Sutjesci otkud je zbog rata s obitelji otišao u Njemačku. Njegove riječi iz filma navodile su i novinske agencije.

“O ratu čujete toliko priča, ali nitko ne zna pravu istinu. Jednostavno se dogodilo. Rat između svakoga, rat između tri kulture. Sjećam se koliko bih se prepao kad bih čuo sirene. Išao sam s mamom i ostalima u podrum, a nakon toga smo uzeli auto i otišli u Njemačku. Otišli smo praktički bez ičega, s odjećom koju smo imali na sebi, bez torbi. Ništa nismo ponijeli. Bio sam dijete pa i nisam znao mnogo toga, znao sam samo da idemo na novo mjesto gdje ćemo biti sigurniji”.

Velika karijera završava u Dinamu?

U kući koju je samo sedam dana ranije napustio s majkom izgubio je bratića: “Bilo je strašno i događalo se to mojoj obitelji i ljudima koje sam poznavao. Da smo ostali u BiH, moji roditelji sada možda ne bi bili živi, možda bih i ja bio ubijen”, rekao je Lovren koji se godinama kasnije obitelji iz Njemačke preselio u Hrvatsku.









Sam je rekao u filmu kako želi da njegov istup pomogne današnjim izbjeglicama iz Sirije. Temperament Dejana Lovrena uistinu je osebujan. Sjećanja nam bježe na jedan događaj od prije šest godine, kada je Hrvatska odmah nakon srebrne Rusije gostovala u Elcheu kod Španjolske i popila šest komada. Bila je to naša prva utakmica u tada tek osnovanoj Ligi nacija.

Naša javnost i navijači su bili šokirani, počele su i kritike i onda se “ukazao” Lovren. Na svoj tipičan način, objavom na društvenim mrežama. Prenosimo njegovu tadašnju objavu kompletno. Da vidite i tada njegov stav i način komuniciranja. Ništa se nije promijenilo. Ali, pogledajte je li Lovren bio u pravu ili nije. Nama se čini da jest!

Dokazivao se borbenošću

Dakle, Lovrenova objava nakon 0-6 protiv Španjolske: “Težak poraz, boli sigurno, ali stanite malo i razmislite (ako imate uopće mozga) prije nego što krenete pljuvati kao i inače što znate dragi mediji. U ovakvim situacijama ne treba tražiti krivca, zajedno smo pobjeđivali sve do sada, pa ćemo zajedno i gubiti. Ne smijemo potonuti i ne želim da se zaboravi sve ono lijepo sto smo ostvarili na Svjetskom prvenstvu! Mi kakav jesmo narod odmah pljuvačka na najjače, zato i nećemo nikad napredovati s takvim stavom (odnosi se to na medije). Momci glavu gore, sljedeća utakmica je novo dokazivanje, zaboravimo na ovo sto prije, jednostavno j..beno loša večer”.









Hrvatska je koju godinu kasnije igrala finale te iste Lige nacija. Kao jedan od najbitnijih ljudi iz kampanje svjetske smotre u Rusiji koja je kulminirala osvajanjem srebra oko Lovrena su se pojavile sumnje prije svjetskog prvenstva četiri godine kasnije u Kataru. Te, ostario je, ta neozbiljan je. Njega je to pogodilo, ali izbornik Zlatko Dalić imao je posvemašnje povjerenje u stasitog stopera.

Već prije prvenstva osjetilo se na njemu da ga novinarska prozivanja iritiraju: “Nastavit ću dok sumnjate u mene, koliko me god otpisivali samo ću još jače dalje”! To je bio odgovor Dejana Lovrena na pitanje novinara hoće li mu svjetska smotra u Kataru biti zadnja u karijeri i bi li mu pad u drugi plan na ovome turniru ubrzao odluku o odlasku iz reprezentacije.

Prvenstvo odigrao besprijekorno

Ipak, prvenstvo je Lovren odigrao besprijekorno. Da zna biti neobuzdan potvrdilo se i nakon zadnje utakmice u Kataru, one za brončanu medalju protiv Maroka. Nakon izlaska iz svlačionice nije želio dati izjavu novinarima, pa je primijetio da su se neki od žurnalista i nasmijali. Eh, tada je pukao, uzviknuo da ne osjeća sreću kod njih zbog uspjeha vatrenih, podigao je glas. Opet je bio na meti, ali izdržao je…

Nakon što je izašla snimka sa slavlja „vatrenih„ u kafiću Marcela Brozovića, kada se pjevala pjesma Čavoglave od Marka Perkovića Thompsona – Lovren je opet bio na meti. Branio se u istupu u televizijskoj emisiji „Bujica„. Bio je nevjerojatno odlučan:

“Kad jedan krene, svi krenu. Narod zna da mi nikad nećemo dopustiti da nas se ušutka. Za svoju domovinu sam spreman jer ja volim svoju domovinu i to mu nikada neću dopustiti. Poštujem ljude iz Srbije, oni mene poštuju i o tome uopće ne želim raspravljati. Ja ne mogu osjećati mržnju”!

Pa je i dodao: “Poštujem ljude iz Srbije, oni mene poštuju i o tome uopće ne želim raspravljati. Novak Đoković mi je prvi čestitao”. Činjenica jest, Dejan Lovren baš voli biti u glavnoj ulozi prema van, prema navijačima i medijima. Još pamtimo kako je jednom prigodom svojom objavom na društvenim mrežama šokirao i mlade suigrače iz reprezentacije. Jednostavno je napisao: „kako mladi igrači nemaju poštovanja prema starijim nogometašima u nacionalnoj vrsti”.

Bilo je to za vrijeme kvalifikacija za SP u Kataru, mnogi su ostali iznenađeni. Hmmm, još je Sokrat u staroj Grčkoj davno napisao „kako mladi ne poštuju starije, ne pomažu im, ne ustaju se i čekaju svoju priliku”.

Da, to je Dejan Lovren, što na umu to na drumu. U jedno smo sigurni. Još ćemo se načitati Lovrenovih objava i naslušati izjava. S njime nikad nije dosadno. Jest, nekad pretjera, nekad je posve u pravu.

Kao izrazito discipliniran prema svom tijelu i fizičkoj spremi on bi Dinamu silno pomogao ne samo kao igrač, nego kao neupitni autoritet u svlačionici, čak i kao produžena ruka trenera. Da o igračkoj kvaliteti i ne govorimo. A karijeru bi završio u klubu koji ga je i lansirao u orbitu.