Bivši suigrač Vatrenih teško optužen: Zatvorili ga zbog davljenja sestre, a onda se sve okrenulo

Ishak Belfodil, 31-godišnji nogometaš s iskustvom nastupa u dresu alžirske reprezentacije, našao se usred teške priče nakon što su mediji u Francuskoj objavili da je bio preveden, i to zbog incidenta u kojem je bio u sukobu s 15-godišnjom sestrom.

Po informacijama koje su stigle, Belfodil je krenuo daviti maloljetnu sestru nakon što su se svađali, a sve je imalo nastavak sa završetkom priče na policiji.

Iskusni nogometaš, koji je tijekom karijere najzvučniju klupsku epizodu imao u Italiji u dresu Intera, zbog optužbe za davljenje sestre našao se u problemima, no na njegovu sreću, slijedilo je puštanje na slobodu nakon što je oslobođen optužbi za teški napad.

Former Inter, Parma, Bologna and Livorno midfielder Ishak Belfodil has reportedly been arrested for attempting to strangle his little sister https://t.co/lbZsxcWW8g #FCIM #Parma #Bologna

“Sa mnom i sestrom je sve u redu”, poručio je Belfodil na Instagramu, tvrdeći da nikakvog davljenja nije bilo.

Iskusni nogometaš prošao je epizodu u kojoj je bio lišen slobode, a nakon puštanja, čeka ga povratak na posao u kojem je trenutno u klupskoj karijeri član katarske Al-Gharafe.

Belfodil je ranije, između ostalog, bio u Lyonu u razdoblju dok je ondje prvu epizodu imao Dejan Lovren, a kasnije je u Hoffenheimu bio suigrač Andreju Kramariću…

Ono što je 31-godišnji Alžirac prošao bilo je dovoljno da se nađe ‘na meti’ Prison FC-ja, na šaljivom profilu na Twitteru koji piše o nogometašima u problemima sa zakonom.

Nogometni klub Zatvor otvorio je bivšem suigraču Vatrenih vrata da ondje dođe, ali od tog ‘transfera’ nakon svega ipak neće biti ništa.

Prison FC representatives have made contact with ex Algerian international Ishak Belfodil, in regards to the possibility of bringing the 31 year old to the club. pic.twitter.com/uxfxJdnord









