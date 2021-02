BIVŠI SKAUT TALIJANSKOG DIVA: ‘Došao sam gledati Olma, a pronašao fenomena’

Bivši skaut Intera iz Milana i stručni suradnik Tuttosporta, prošlog tjedna jednu kolumnu posvetio je igraču Dinama. Riječ je o Ivanu Šaraniću, 17-godišnjem ofenzivnom igraču.

“Može igrati na više pozicija, ali je prava desetka. Može kreirati, zabijati, ima tehniku i lijevu nogu, sjajnu tehniku i dribling. Može kontrolirati ritam, kreativan je. Ima dobar udarac i zna potegnuti izvana često. Odlično izvodi i slobodne udarce, a solidan je i u zračnim duelima. Mora još puno učiti i mlad je, ali surađivao sam s klubovima poput Juventusa ili Reala. Da sam na njihovom mjestu, odmah bi ga doveo”, započeo je Moro.

