Bivši reprezentativac Jugoslavije završio je iza rešetaka, bio mu je to veliki udarac

Na današnji dan prije 14 godina u 58. godini života preminuo je proslavljeni bivši vratar Partizana, Chelseaja i bivše Jugoslavije Petar Borota. Bio je veliki šoumen koji je izluđivao svoje trenere i suigrače.

Borota je inače rođen u Beogradu, a profesionalnu karijeru započeo je 1969. godine u redovima OFK Beograda. Nakon toga je igrao za Partizan, Chelsea, Brentford, Portimonense, Boavistu i Porto, a u dresu bivše Jugoslavije skupio je četiri nastupa.

U redove Partizana stigao je sezone 1976/77 i odmah je sjajnim bravurama osvojio srca navijača. U dresu Partizana dresu proveo je dvije sezone, nakon čega je, odštetu od tada velikih 70.000 funti, otišao u londonski Chelsea u kojem je imao debi iz snova. Protiv prvaka Europe Liverpoola na čelu sa Kennyjem Dalglishom tadašnji autsajder Chelsea je izvukao remi uz briljantnu partiju Borote.

Nerijetko se Borota igrao sa živcima suigrača, trenera i navijača jer je nakon uspješnih intervencija volio loptu odbiti od prečke, a volio je i driblati suparničke igrače. Poznata je i anegdota koju je prepričavala cijela Jugoslavija kada je Borota na jednoj utakmici obranio jedanaesterac, nakon čega mu je kapa s glave odletjela u mrežu. On je s loptom pod pazuhom otišao po nju i tako si zabio autogol.

Londonsku epizodu njegove karijere pratila je i priča o njegovom izbjegavanju vojnog roka zbog čega mu je u tadašnoj državi prijetio zatvor. Neko su vrijeme kružile glasine da je zatražio politički azil i emigrirao u Južnu Afriku, ali je kasnije sve uspješno izglađeno.

Borota slovi za jednog od najekstravagantnijih nogometaša svog vremena. Zaštitni znak bila mu je afro-frizura, a uveo je i posebnu modu među vratare, kratke majice i kratke hlačice, što su mnogi kopirali. A pored nogometa njegova je najveća ljubav bila umjetnost, konkretno slikarstvo kojim se bavio.

Remembering Petar Borota on the day he passed away in 2010

R.I.P 💙#CFC #CFCHeritagepic.twitter.com/SbIMDCXsad

— Chelsea Lookback ⭐⭐ (@1JamesCHELSEA) February 12, 2024