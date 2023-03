BIVŠI PRVOLIGAŠKI IGRAČ POSTAO NARKOBOS?! Dugo robijanje prijeti, u problemima i djevojka i brat

Kako pišu mediji u Španjolskoj, jedan tamošnji skandal s drogom vezuje se uz ime dugogodišnjeg prvoligaškog igrača u više zemalja, a sve zbog optužbe za vođenje kriminalističke organizacije koja je nabavljala velike količine droge i onda je kamionima prebacivala za prodaju i više europskih država.

Kao vođa te organizacije spominje se 39-godišnji bivši nogometaš Sergio Contreras Pardo, poznat kao Koke, kojeg sutra u Malagi čeka odlazak pred sud za suočavanje s optužbama koje mu se stavljaju na teret. Pod sumnjom je za vođenje organizacije iz koje uz njega na sud dolazi još 17 ljudi.

U toj skupini su i Kokeova djevojka te brat, također povezani sa skupinom koja se bavila nabavom droge i prebacivanjem u niz zemalja. Najviše se pritom radilo o marihuani koja se zapakirana kamionima prevozila drugdje u Europi, a kriminalistički pothvat pritom je bio osmišljen i izveden dosta detaljno, barem kako tvrde tužitelji.

Bivši nogometaš će na suđenju biti suočen s optužbom da je iza svega stajao, upravljajući aktivnostima kriminalističke mreže kojoj je, kako tvrde tužitelji, davao upute koliko droge treba nabaviti, po kojoj cijeni, gdje treba obaviti preuzimanje droge i kakva vozila treba pronaći za prebacivanje droge.

