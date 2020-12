BIVŠI PRVAK DAO SVOJ SUD I IZDVOJIO ČETIRI IMENA: ‘Nemoguće je odabrati najboljeg, svi su bili nevjerojatni’

Jedan od rijetkih vozača u Formuli 1 koji je pobijedio i Michaela Schumachera i Lewisa Hamiltona je Nico Rosberg, koji je dao svoje viđenje ove dvojice vozača koji su sada izjednačeni po broju osvojenih titula.

Rosberg je s jednim i drugim surađivao u Mercedesu, a Hamiltonu je uzeo naslov prvaka u svojoj zadnjoj sezoni u F1 prije četiri godine.

Nico je o Schumacheru rekao kako smatra da je najkompletniji vozač s kojim je surađivao, dok je za Hamiltona izjavio kako je prirodno brz.

“Schumacher je, bez ikakve dvojbe, bio najkompletniji vozač. Način na koji je doživljavao ovaj sport, motivacija da napreduje, motiviranje cijele momčadi… To je bilo nešto nezamislivo i nešto po čemu je on bio poseban. Mislim da se to više neće ponoviti u Formuli 1”, rekao je Rosberg.

“I Hamilton je impresivan. Dovoljno je da samo sjedi u bolidu i već je brz. Čovjek je prirodni talent, vozač s drugog planeta. Uspio sam ga pobijediti 2016. godine i tek sad shvaćam kakav je to uspjeh bio.”

Tko je bolji?

“Nezahvalno je o tome govoriti. Izdvojio bih četiri imena kad govorimo o najvećima svih vremena. To su Hamilton, Schumacher, Senna i Fangio. Nemoguće je odabrati najboljeg, svi su bili nevjerojatni.”, zaključio je bivši prvak u Formuli 1.