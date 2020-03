Bivši predsjednik Real Madrida u teškom stanju zbog koronavirusa!

Bivši predsjednik Real Madrida, 76-godišnji Lorenzo Sanz, zaprimljen je u utorak u bolnicu u Madridu nakon što je nekoliko dana imao povišenu temperaturu pa gotovo sigurno ima koronavirus, izvijestio je njegov sin.

„Iskreno sam zahvalan izrazima nježnosti koje svi iskazujete. Siguran sam da će moj otac izaći iz ove situacije. Još jednom svima hvala“, poručio je preko Twittera njegov sin, koji se također zove Lorenzo. Drugi sin je Fernando, jedan od čelnika La Lige koja organizira španjolsko prvenstvo.

Lorenzo Sanz bio je predsjednik Real Madrida od 1995. do 2000. godine dok vodstvo na izborima nije preuzeo aktualni predsjednik Florentino Pérez. Pod Sanzovima upravljanjem „Kraljevski klub“ je osvojio Ligu prvaka 1997. u Amsterdamu i 2000. godine u Parizu.

Tijekom njegovog mandata Real Madrid je 1996. godine doveo iz Seville tadašnjeg hrvatskog napadača Davora Šukera koji se na Santiago Bernabéu zadržao do 1999. godine.

