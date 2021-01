BIVŠI PARTNER DIVI SE KARLOVIĆU: Zajedno igrali prije više od dva desetljeća, a Ivo traje i dalje

Naš bivši tenisač Ivan Ljubičić na svom Twitter profilu jučer je čestitao Ivi Karloviću na pobjedi u Delray Beachu prisjetivši se njihove pobjede u paru u Umagu prije 26. godina.

Tako je Ljubičić o velikom Ivi napisao:

“Prije 26. godina (1995) Karlović i ja pobijedili smo u meču parova na Atp Touru u Umagu.. Ivo i dalje pobjeđuje na istom touru… Legenda”, napisao je Ljubičić referirajući se na njihovu prvu profesionalnu pobjedu u karijeri kada su s pozivnicom savladali Alberta Berasateguija i Francisca Claveta.

Podsjetimo, Hrvatski 41-godišnji tenisač Ivo Karlović ostvario je u subotu pobjedu u prvom nastupu u novoj sezoni svladavši Španjolca Pabla Andujara u dvoboju 1. kola ATP turnira u američkom Delray Beachu nakon dva sata i 16 minuta igre.

26 years ago (1995) @ivokarlovic and I won doubles match on Atp Tour in Umag…. Ivo still winning on that same tour…. Legend

— Ivan Ljubicic (@theljubicic) January 9, 2021