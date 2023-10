Bivši nogometaš Dinama baš je uspio u biznisu, a da nije morao otvoriti kafić

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je baš navijačima Dinama ostao u dragom sjećanju. Oh da, bio je jednom i reprezentativac Hrvatske, u utakmici, prijateljskoj, protiv Ukrajine (3-1) protiv Ukrajine u Zagrebu. Bila je to jedina utakmica u kojoj je izbornik bio kasniji predsjednik Saveza, Vlatko Marković. Koji se hvalio da je jedini imao stopostotni učinak s “vatrenima„” Vodio je jednu utakmicu koju je pobijedio.

Marković je tada u reprezentaciju pozvao junaka naše priče Željka Adžića. Slobodno možemo reći da pripada kasti u kojoj su legende Dinama. Može se pohvaliti sjajnim podatkom, on je bio prvi strijelac u prvom nogometnom prvenstvu Hrvatske. To je doseg, podatak za vječnost.





Ne jednom je prepričavao taj događaj:

Uspješna karijera nakon nogometne

“Kako se toga ne bih sjećao, iako u tom trenutku nisam bio svjestan te činjenice. Netko mi je i rekao: ‘Pa znaš li što si napravio’? Nisam imao pojma da je to prvi gol u našoj ligi. Sjećam se da mi je asistirao Peter Vigh, Mađar kojeg je Vlatko Marković doveo u Dinamo”. Bilo je to na utakmici protiv Cibalije, u prvoj minuti…

Ajmo malo o marginalijama ovog nekada vrijednog igrača, a danas vrijednog radnika. Željko Adžić posvetio se vinogradarstvu i vinarstvu i u tome je veoma uspješan.

Željko Adžić rođen je 28. kolovoza 1965. godine u Požegi. S 19 godina došao je u Dinamo, a onda se nakon tri godine preselio u Kanadu, u Hamilton, pa potom u Australiju, u Melbourne Knigtse. Potom, 1990. vratio se u Dinamo za koji je odigrao 264 utakmice i kao vezni igrač upisao čak 76 pogodaka. Nakon Dinama igrao je još u španjolskom Heraclesu, pa u Hrvatskom dragovoljcu, zaprešićkom Interu da bi mu posljednji klub bio Hapoel Beer Sheva. Kasnije se kratko posvetio treniranju u školi Dinama, pa u HAŠK-u, malo je pomagao i zagrebačkom Tekstilcu.

No, poziv njegovog oca bio je jači. Makar sam kaže da ga je u prvi mah tad iznenadio…

“Bilo mi je sve čudno, ali prihvatio sam poziv oca da mu pomognem u proizvodnji vina”.









Inače, njegov otac Antun se u početku bavio samo proizvodnjom i prodajom grožđa. Dosta kasnije, tek 1995. godine se počeo baviti proizvodnjom vina na nagovor i uz pomoć prijatelja i poznatog vinara Enjingija.

“Tada sam ja završio nogometnu karijeru i krenuo zajedno s ocem stvarati naš brend”.

Danas kada vinarima spomenete vinariju Adžić oni – skidaju kapu. Uistinu, Vinarija Adžić čije grožđe dolazi iz kutjevačkog vinogorja, jednog od najpodobnijih regije za uzgoj vina u Hrvatskoj, više od 25 godina proizvodi vina koja nalaze put do vinoljubaca zahvaljujući svom kvalitetu i prepoznatljivom stilu. Za izvanredan ukus zaslužan je proces promišljanja i proizvodnje koji se sprovodi sa mnogo ljubavi i uživanja, kažu u ovoj vinariji. Orijentirani na prirodne kvasce, neprestano rade na usavršavanju tehnologije, kako bi budućim generacijama ostavili što čvršće temelje za dalju nadgradnju.

Danas Vinarija Adžić proizvede više od sto tisuća litara vina na godinu. Čak ni covid vremena nisu dotakle uspješno organiziran posao i prodaju.









Usto, ova vinarija znana je što u proizvodnji koristi samo prirodne kvasce, što otežava proces proizvodnje, ali bitno utječe na krajnju kvalitetu vina. Adžićeva vina su poznata kao bogata, voćna i puna okusa. Imaju zamjetan ostatak šećera i po tome se od mnogih razlikuju. Očito je taj prepoznatljiv stil vina ono na što su naši kupci naviknuti i što već godinama traže. U proizvodnji prevladava graševina, ali ima i dvije vrste pinota i zweigelta.