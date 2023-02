BIVŠI NAPADAČ ŠOKIRAO IZGLEDOM! Prošao je životnu dramu, a onda je napravio veliki zaokret

Nogometaši Argentine totalni su hit na svjetskom tržištu, ali jednu bivšu legendu teško da biste danas uopće i prepoznali.

U pitanju je apsolutna legenda – Gabriel Batistuta. Danas ima 54 godine i potpuno je drugi čovjek kada je u pitanju fizički izgled u odnosu na to kada je harao zelenim travnjacima.

Naime, iz vremena dok je bio nogometaš pamtimo ga po dugoj smeđoj kosi po kojoj je bio prepoznatljiv tijekom svoje igračke karijere.

Fizička transformacija Gabriela Omara Batistute je ogromna u odnosu na vrijeme kada je bio aktivan, bivši napadač sad ima kratku frizuru i sijedu bradu.

Najdublji trag kao igrač Gabriel Batistuta ostavio je u dresu Fiorentine, u kojoj je postao idol navijača.

“I have difficulty walking.”

Gabriel Batistuta claims his football career has given him walking problems – https://t.co/Ycs1tgpOHG pic.twitter.com/zKzvEicuvz

— Squawka Live (@Squawka_Live) July 10, 2017