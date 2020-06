Bivši miljenik Torcide pozitivan na koronavirus: ‘Želim stati na kraj dezinformacijama’

View this post on Instagram

Obavijest za prijatelje i simpatizere Želim da se oglasim s ciljem zaustavljanja dezinformacija o trenutnoj situaciji vezano za COVID-19. Situacija je takva da sam u izolaciji, zbog pozitivnog testa na COVID-19. Sve je pod kontrolom, bez javljanja intenzivnijih simptoma, te se nadam brzom oporavku, kako bih bio uz svoju porodicu i svoj tim. Želim da iskažem punu podršku za svoj tim, te da kažem da mi je žao što nisam uz njih, ali ne sumnjam da će postići željeni uspjeh kroz nastupajuće utakmice. Smatram da je bitno da naglasim i to da su moja supruga i sin, negativni na COVID-19, te bih ovom prilikom zamolio da se prestanu širiti dezinformacije. Ne smatrajte tuđe živote i privatnost izvorom zarade. Hvala vam na razumijevanju i podršci. A najbolja podrška jeste da neistinu ne predstavljate istinom. Vidimo se uskoro, uz Božiju pomoć.❤