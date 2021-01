BIVŠI LJUBIMAC DINAMOVIH NAVIJAČA BRANI ZDRAVKA: Ovo o Mamiću još nitko nije izgovorio!

Autor: N.M.

Luis Ibanez dobro je poznato ime među ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj, posebno među navijačima Dinama.

Redove zagrebačkog Dinama napustio je 2015. godine gdje je proveo sedam godina, a od rujna 2019. godine član je BiH prvoligaša Zrinjskog iz Mostara.

Ibanez je u petak dao veliki intervju za bosanskohercegovački portal Sportsport.ba u kojem je govorio o brojnim temama, a posebno se dotaknuo bivešg čelnika Dinama Zdravka Mamića i svoje razdoblje u Dinamu.

“To je jedan od najljepših dijelova karijere. Stalno smo bili prvaci i tek kada sam otišao shvatio sam da je svaka titula bitna. Najljepši je osjećaj kada podigneš pehar“, kaže Ibanez.

Trenutno se s klubom nalazi na pripremama u Međugorju gdje već neko vrijeme nalazi i izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić.









Isti onaj koji je u lipnju 2018. godine nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama. No neposredno prije izricanja presude pobjegao je u BiH.

Ibanez o Mamiću ima samo pozitivne utiske.

“Bio sam sa njim par puta. Sjedili smo, zaista imamo dobar odnos. Sve najljepše ću reći uvijek o njemu. Bio je uvijek pošten prema meni, on je jedan od najzaslužnijih ljudi za sve što imam danas, ‘napravio’ me.. Doveo me u Dinamo, sigurno je bitan čovjek u mojoj karijeri i mnogo sam mu zaslužan. Bio je sjajan predsjednik, ali i dobar čovjek, pomagao mi je uvijek. Ovi što ga nisu upoznali oni govore loše o njemu“, poručio je.