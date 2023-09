Bivši Jugoslaveni dobivaju nacionalni stadion, kažu da imaju novac

Hrvati ostaju usamljeni kad je u pitanju izgradnja nacionalnog stadiona, još jedna od država u okruženju koja ga dobiva je i – Kosovo.

Naime, kako pišu tamošnji mediji, a kako je izvijestio i Savez, priprema se izgradnja u Gnjilanu kapaciteta 8.750 gledatelja i koji će biti 4. UEFA-ine kategorije. Na Kosovu tvrde da je budžet za izgradnju osiguran. To je jedan od stadiona koji će se izgraditi.

Hajrulla Ceku, ministar sporta, otkrio je kako je projekt spreman i da uskoro sve kreće.

“Konačni projekt stadiona Gnjilane, koji je nedostajao, sada je izrađen i spreman za realizaciju, dok je budžet potreban za financiranje realizacije već osiguran. U današnjem dogovoru s gradonačelnikom Albanom Hysenijem obećali smo 15 milijuna eura za izgradnju stadiona. Potrebne procedure za realizaciju projekta krenut će odmah, a radovi u cjelini krenut će u najkraćem mogućem roku.”, rekao je i dodaje:

“Za utvrđene prekršaje u prošlosti ovog stadiona, sada tako kvalificirane od strane Državnog ureda za reviziju, pripremaju se kaznene prijave protiv uključenih strana. Odlučno provodimo plan ulaganja za Mediteranske igre 2030. Stvaramo bolju budućnost za sport”, dodao je Ceku.

More images from Gjilani Stadium, which will be UEFA 4th category stadium hosting 8750 fans. pic.twitter.com/1khqQs3SuW

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 16, 2023