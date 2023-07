Bivši izbornik možda je i neopravdano dobio otkaz: Nikad nije pokazivao ljubomoru, a sad ima jednu sasvim drugu misiju

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Šokirao sam Indijce tvrdnjom da kriket ne može pokrenuti svijet, a nogomet može”!

S tom rečenicom je naš trener, čuveni „vatreni„, legenda Hajduka, ali i engleskog Derby Countyja, te i nekdašnji hrvatski izbornik Igor Štimac objasnio Indijcima – što je nogomet. Rekao im je to kada je preuzeo indijsku nogometnu nacionalnu vrstu.

Danas ga nogometna Indija slavi. No, zna to on i sam, bilo je i gorkih trenutaka. Naime, prije desetak dana reprezentacije Indije postala novi prvak 14. nogometnog prvenstva Južne Azije. Nakon drame jedanaesteraca momčad Igora Štimca slavila je protiv Kuvajta. I u skupini je Indija je igrala protiv jakog Kuvajta bilo je 1-1, baš kao i u finalu. Jedanaesterci su bili sretniji po Štimčeve igrače u finalu…





Igor je neke stvari promijenio

Prethodno, Indija je pobijedila Pakistan (4:0), Nepal (2:0), te Liban u polufinalu.

Ako pogledamo realno, Štimčev niz s Indijom postaje jako zanimljiv, prvo je odveo indijsku reprezentaciju do drugoga uzastopnog glavnog ždrijeba Azijskoga prvenstva nakon što su Indijci ranije ove godine u trećem krugu kvalifikacija pobijedili Kambodžu, Afganistan i Hong Kong. Štimac je istaknuo kako je sljedeći cilj momčadi prolazak u nokaut fazu Azijskog prvenstva.

Idemo dalje. Igor Štimac Indiju je vodio kroz 41 utakmicu, ima 18 pobjeda, 12 neodlučenih ishoda i 11 poraza. Neporažen je u posljednjih 11 utakmica, a posljednji poraz doživio je od Vijetnama u prijateljskoj utakmici u rujnu 2022. godine.

Sjećamo se kada je govorio prije nekoliko godina kada je preuzeo indijsku vrstu:

“Ma, konačno sam se primio izazovnog posla. Indija želi I u nogometu biti faktor, kao u svim globalnim procesima. Rekao sam im da kriket igra nekoliko zemalja a nogomet baš sve zemlje. Imaju dobru ligu, puno mladih igrača, prvo sam se dvojio hoću li zadržati stare pa krpati rupe ili krenuti od samog početka. Odlučio sam sez a ovo drugo. A nemam puno vremena. Užurbano sam se primio posla. S novom Indijom pokušat će pokrenuti mišljenje da to nije nogometni analfabet i antitalent, već, naprotiv, zemlja s golemom perspektivom. Napose u nogometu”.

I ispada da je dobro razmišljao.

A znate li kako je dobio posao u Indiji, za mjesto izbornika, glavni protukandidat mu je bio slavni Sven-Goran Eriksson.









“Pričao sam im prvo o našem nogometu. Da, počeo sam s Hrvatskom, mi ni sami ne shvaćamo da smo čudo. Sa samo četiri milijuna stanovnika Hrvatska je najmanja zemlja koja je od Urugvaja stigla do finala svjetskog prvenstva. Indija, nasuprot tome, ima 1,3 milijarde ljudi. Kako postići ravnotežu? Teško je pronaći sličnosti. Postoje različite kulture, geni, vremenske i druge okolnosti. Svaka je zemlja različita, i to je ono što nas dijeli. Ali ono što nas zbližava naša je ljubav prema nogometu. S punim poštovanjem, kriket je divan sport, ali to je igra koja se igra u samo nekoliko zemalja te ne može pokrenuti svijet poput nogometa”.

Igor Štimac pomno prati događaje u Hrvatskoj, oko reprezentacije, Hajduka. Znan je po tome što nema dlake na jeziku, uvijek sve kaže što misli. Ne krije da je kod kandidature za izbornika Indije imao i pomoć Zlatka Dalića. Kako?

“Morate znati da su i današnji vatreni i izbornik Dalić zaslužni što su me uzeli. Hrvatska slovi u Indiji kao nogometna velesila. Ne bježim od tog zaključka. Kao i da se neću se skrivati, prilično sam povezan s Hrvatskim nogometnim savezom. Ja sam svojevremeni predsjedniku Davoru Šukeru rekao da bi moglo biti zanimljivo prijaviti se za izbornika indijske reprezentacije, kada smo vidjeli natječaj. Znam da su se kandidirali i mnogo poznatiji treneri, poput Svena Gorana Ericssona. No ja ni. časa nisam oklijevao, otputovao sam u Indiju, došao do Saveza. Nemalo sam se iznenadio kad sam shvatio da sam jedini došao na razgovor, svi su se drugi obraćali čelništvu tog saveza preko Skypea. To nije moj način komuniciranja, neću reći da je to prevagnulo, ali ljudima se svidjelo. Naravno, došao sam i pripremljen.”









Inače, na tom zadnjem popisu potencijalnih izbornika bili su i francuski trener Raymond Domenech, bivši menadžer Engleske Sam Allardyce, Španjolac Roca također. Štimac ih je nadmudrio.

Naš će trener sigurno ostati još jedno vrijeme u Indiji. Još za trajanja Južnoazijskog prvenstva, Indijski nogometni savez objavio je kako je produljen ugovor sa Štimcem do kraja kontinentalnog turnira koji će se igrati u siječnju i veljači 2024. godine u Kataru.

Kada već pričmo o Štimcu ne možemo prešutjeti detalje njegovog smjenjivanja nakon kvalifikacijskog ciklusa za svjetsku smotru 2014. u Brazilu. Nakon poraza od Škotske u zadnjem kolu s kojim je osvojeno drugo mjesto i izborio se plasman u dokvalifikacije protiv Islanda nenadano je smijenjen. I na njegovo mjesto je postavljen Niko Kovač. Koji je preskočio Island, ali na svjetskoj smotri u Brazilu u skupini s domaćinom, Kamerunom i Meksikom se nije proslavio…

Štimac nikad nije pokazivao ljubomoru zbog toga možda i iznenađujućeg i neopravdanog otkaza. Jer, jednostavno mu je oduzeta prigoda da preskoči Island i povede „vatrene„ prije devet godina u Brazil. Uostalom, tada je i novi izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač koristio svaku prigodu da zahvali svom prethodniku Igoru Štimcu na informacijama i podršci “što mu je pripomoglo da se nadvisi Island”.

Pa se nakon sjajne pobjede protiv Islanda u Zagrebu javio se konačno i sam Igor Štimac. Iz njegovih riječi dalo se iščitati zadovoljstvo i sreća što je reprezentacija naposljetku uspješno završila put prema Brazilu.

Štimac je javno i ponosno poručio:

“Čestitke svima, uživam u našem plasmanu na Svjetsko prvenstvo u koji sam vjerovao od prvog dana. Ovo je velika stvar za hrvatski nogomet, još jedan dokaz naše snage. Igrači su u najvažnijem trenutku bili onakvi kakvi uvijek trebaju biti. Uskoro ću se čuti s Nikom Kovačem i čestitati ću mu. Ne želim se nametati, neka Niko uživa u velikom trenutku. Ali, svakako ćemo se čuti, valjda i vidjeti. Moj stožer i ja godinu i pol dana radili smo na plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Sasvim je logično da odlazak u Brazil doživljavamo kao i naš uspjeh. Nemam ja niti trunčice ljubomore, jer reprezentacija je jedna velika obitelj, svi smo mi tu samo prolazni, tako mije bilo kao i igraču, pakao treneru. Ostaju samo navijači zauvijek, a ja sam sada veliki navijač, ovdje iz Indije”, govori nam Štimac kada ga preko moderne tehnologije čujemo iz Indije.