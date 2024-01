Bivši izbornik BiH: ‘Ćiro me htio u Dinamu, došao je po mene i otvorio gepek pun novca’

Prošlo je skoro godinu dana otkada nas je napustio najveći showman kojeg je Hrvatska ikada imala, Miroslav Ćiro Blažević. Bezbroj ej priča o njemu i sada je još jedna izažla.

Bivši izbornik Bosne i Hercegovine te legenda Željezničara Mehmed Baždarević (63) gostovao je u podcastu banjalučkih Nezavisnih novina. Nekada sjajan nogometaš prisjetio se dana kada su ga htjeli najbolji klubovi bivše države:

“Za mene kažu da sam vjeran čovjek, u prijateljstvu, u druženju… Rodio se i odgajao se u klubu koji je za mene bio velika stvar. Jednostavno nisam želio nikada otići i da se nije dogodilo to moranje da odem vani i zaradim neki dinar, onda bi vjerojatno ostao u Želji. Međutim, otišao sam jer je u to vrijeme bilo sasvim normalno da odemo vani i da se vratimo nazad da završimo karijeru. Bilo je puno propalih transfera. Pogotovo što sam ja u tom trenutku bio među najboljima na ovim prostorima. Interesirali su se za mene Crvena Zvezda, Hajduk, Partizan, Dinamo…”

Ozbiljan ponuda

Zatim nastavlja: “Po mene je došao Dragan Džajić i odveo me u beogradsku Dugu. I znaš kada te odvedu pred glumce, pjevače onda te pokušaju impresionirati. I onda ti nude novac.”

Dotaknuo se i “trenera svih trenera”: “Dođe ti pokojni Ćiro Blažević i otvori Audija, a u gepeku love ne znaš ni koliko ima. Kaže mi ‘Sine ovo je za tebe’. A ja u životu nisam vidio toliki novac. Ipak, mene je samo interesiralo da igram, da istrčim na stadion i da dobro radim. Nisam htio ići iz Želje, a nisu mi ni dali.”

Dotaknuo se i one najteže teme, stanje u BiH nogometu: ” Nudio sam se, godine i iskustvo stoje. Međutim, ljudi uopće ne uzmu kandidaturu za ozbiljno. Nego se najednom pojavio netko tamo, ne znam ni kako je postao kandidat. Volio bi da sam u nekakvim strukturama BiH, ne zato što meni to treba, meni ne treba titula. Jer titula izbornika Bosne i Hercegovine u svijetu ne znači nigdje ništa. Poslije toga nisam nikad posla mogao naći. Ipak smo napravili neke rezultate. Pobijedili smo Švicarsku, Dansku, Japan…Međutim, to biranje izbornika je jedna lakrdija, ja tako mislim i ne bojim se reći. Ne mislim da ja trebam biti predsjednik ili izbornik. Mora sve biti transparentnije.”