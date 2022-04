BIVŠI IMPERIJ BAŠ NA RUSIJI ŽELI OJAČATI: Tragedija je ovo što su napravili, zna se odakle ta ideja

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svi odavno znamo da je obična fraza rečenica „kako sport i politika ne idu zajedno„. Nikad tako nije ni bilo, kolikog se svi skupa trudili razdvojiti ove dvije društvene aktivnosti. Samo kroz tu prizmu dovoljno je gledati, suditi i dati zaključak o recentnoj odluci najvećeg teniskog turnira Wimbledona o ultimativnom izbacivanju ruskih i bjeloruskih tenisača.

Svijet je postao opako mjesto, ili si s nama ili protiv nas – najčešći je slogan. Cijela planeta gori, trese se od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, sankcije se uvode serijski. Jedan dio svijeta, čovječanstva, odvojio se od drugog svijeta, drugog dijela ljudske populacije. Sport tu nije mogao ostati po strani, sve da je i želio. Načini i postupci financiranja uvjetuju odluke, što može sportski svijet bez visoke politike i velikog novca.

Dakako, Wimbledon, taj simbol otmjenog, bogatog zapadnog svijeta nije se sam odlučio na potez izbacivanja Rusa i Bjelorusa s turnira. Bezbroj uvjeta su pritom ispunili vlasnici wimbledonskog turnira, a to što su ispali prvi koji su se odlučili na taj presedan isto nije slučajnost. Ne zaboravimo, to je odluka iz Londona. Bivšeg centra svjetske imperije koji i danas u ovoj svjetskoj krizi želi ojačati.

Kontroverzna odluka, ali imaju pravo na nju

Dobro, dosad su ti ruski i bjeloruski sportaši mogli nastupati bez svoje zastave i himne. To je za te sportaše značilo mnogo, značilo je život. Sada više ni to ne mogu. Potraje li ovakvo stanje njihove su karijere uništene. Postaju kolateralne žrtve svjetskog sukoba, možda ni krivi ni dužni. No, takva su vremena, stradavaju i tvrtke, ljudi ostaju bez posla, a tisuće u samoj Ukrajini pogibaju, ostaju bez svog doma, bježe po svijetu bez igdje ičega.

Tragedija tih ljudi neusporediva je zaustavljenim karijerama sportaša, u toj temeljnoj činjenici leži čak i opravdanje za gestom iz Wimbledona. Krvi je posvuda, onaj koji želi da se krvoproliće pošto-poto zaustavi pribjegao je možda bijesnoj, nakardnoj i čudnoj sportskoj odluci. No, ljudi iz Wimbledona, makar im sugerirano iz visoke politike i sa najviših centara moći, na tu odluku imaju pravo.

Da je svijetu dogorjelo do noktiju, u strahu od sveopće katastrofe, pa čak i biološkog nestanka, činjenica da nekoliko sportaša neće nastupiti na jednom velikom natjecanju nije ništa drugo doli simboličan čin borbe protiv onih koji zaobilaze međunarodno pravo – ratujući!

I nemojmo si utvarati, ta eliminacija Rusa i Bjelorusa sigurno neće pomoći svjetskom miru. Prije je tu da udovolji kontraruskoj političkoj opciji. Uvijek je tako bilo i biti će. Sport bez politike, niti kao relakscija a kamoli kao veliki posao, bez politike nikad ne bi opstao.

Kao što moramo biti svjesni da zbog te odluke neće doći do misaonih političkih promjena u Minsku i Moskvi. Svijet se raspolučio, raspao, nestao kakvog smo ga poznavali.

Wimbledon je samo nastavak priče, pokušaj borbe, možda i očajnički potez jedne strane. No, rješenje ne leži u Wimbledonu, već u namjerama jednog čovjeka. Koji se zbog wimbledonske „cipele„ ne nervira. Ima većih problema, vojnih, političkih i tko zna još kojih.





Zato suditi ili pravdati wimbledonske čelnike nema smisla. Svijet je odavno tako mjesto – ili si s nama ili si protiv nas!