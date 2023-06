Bivši igrač Hajduka ostavio suprugu zbog vjere: Nije se željela preobratiti

Na putu do sreće između bračnog para može se naći mnogo prepreka, a baš jedna takva pogodila je bivšeg igrača Hajduka, Steliana Filipa, koji je zbog vjere ostavio suprugu.

Naime, Steliano se prije tri godine preobratio na pentekostalizam, kršćanski pokret unutar protestantskih crkava koji je nastao početkom 20. stoljeća i to je želio nametnuti supruzi.

Kako njegova bivša supruga Bianca Marine nije željela napustiti svoju pravoslavnu vjeroispovijest, Steliano je odlučio razvesti se od nje.

“Nismo se pronašli, prije svega u vjeri. To je bila prva prepreka između nas. Probala sam, ali nisam mogla. Dobro mi je tako kako je, pravoslavka sam. I ja sam pokušavala ići u tom smjeru, ali se nisam snašla”, izjavila je Bianca.

Našao pravu

Filip je ove godine, ipak, pronašao sreću u ljubavi pa se dvije godine nakon razvoda, vjenčao se sa Fivianom Brinze u ožujku ove godine, a prije nekoliko dana organizirano je vjenčanje

Steliano je najveći trag ostavio u rumunjskom Dinamu iz Bukurešta, gdje je odigrao 128 utakmica, a igrao je u Vitorul Konstanti, AEL-u, Hajduku, dok je trenutno u Mađarskoj.

📝🚨| In other news..

Mezőkövesd signed 7 time Romanian national team player, Steliano Filip. 🟡🔵









The defender is joining on a free transfer. https://t.co/lEgAQiOaEV pic.twitter.com/DnRbcF2VNU

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) November 29, 2022