BIVŠI HRVATSKI IZBORNIK ODBIO ENGLEZE: ‘On ima načela kojih se strogo pridržava’

Smjena na klupama tijekom sezone postala su normalna stvar, a među zadnjima koji je napustio svoje radno mjesto pokraj terena je Antonio Conte, koji više ne stanuje u Londonu.

Spursi i Talijan razišli su se nakon loših rezultata ove sezone, a na upražnjeno mjesto stratega Tottenhama trebao je zasjesti i Niko Kovač.

Englezi dosta grozničavo traže novog trenera, prvi na listi bio je Thomas Tuchel, no on je završio u Bayernu, a nakon njega isplivala su imena bivšeg trenera kluba iz Munchena Julian Nagelsmann i trenera Wolfsburga Nike Kovača.

Ima svoja načela

Tako je njemački Alter-Zeitung objavio da su predstavnici Tottenhama dok su bili u Njemačkoj, uz sastanak s Nagelsmannom, otišli i do Wolfsburga našeg Nike Kovača, kako bi izvidjeli postoji li interes bivšeg izbornika za preuzimanje kluba iz Londona.

🚨Tottenham Hotspur suffer blow in manager hunt as they failed in bid to land Niko Kovac from Wolfsburg.👀👀

Niko Kovac turned down the chance to become Tottenham Hotspur's new manager❌❌ @Spurs_PT @premierleague pic.twitter.com/83uKnpXpgI

— GEJ SPORTS (@GodwinE13521893) March 30, 2023