BIVŠI HNL-OVAC PROVOCIRAO RONALDA: Zvijezda odgovorila u dramatičnom preokretu!

Autor: Hina/Ivor Krapac

Juventus je s puno muke došao do pobjede na domaćem terenu u četvrtom kolu skupine G Lige prvaka. Momčad iz Torina je s 2:1 bila bolja od Ferencvaroša, a odluka je pala u drugoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice kada je Alvaro Morata zabio za tri boda za domaće.

Prije toga, goste je do neočekivanog vodstva doveo bivši Lokomotivin igrač Myrto Uzuni (19′), koji je nakon svojeg gola imitirao proslavu Cristiana Ronalda, a ubrzo je dobio i Ronaldov odgovor. Portugalac je u 35. minuti zabio za 1:1, napravivši prva od dva koraka domaćeg preokreta.

Bez pomoći Lionela Messija koji je dobio odmor, Barcelona je u drugoj utakmici skupine G s 4:0 slavila u Kijevu protiv domaćeg Dynama. Strijelci su bili Sergino Dest (52′), Martin Braithwaite (57′, 70′ – 11 m) i Antoine Griezmann (90′ + 2).

Zenit i Dejan Lovren nisu se dobro proveli na gostovanju u Rimu u četvrtom kolu skupine F. Domaći Lazio svladao je goste iz St. Peterburga s 3:1, a hrvatski reprezentativac proveo je cijelu utakmicu u Zenitovoj obrani, sa žutim kartonom u 48. minuti.

Glavni junak domaćina bio je dvostruki strijelac Ciro Immobile (3′, 55′ – 11 m). Za Lazio je zabio i Marco Parolo (22′), a jedini strijelac za Zenit bio je Artem Dzyuba (25′).

Borussia Dortmund je u istoj skupini kod kuće s 3:0 bila bolja od Club Bruggea, za čiju momčad i dalje ne konkurira ozlijeđeni Matej Mitrović. Već po običaju, sjajni Norvežanin Erling Haaland ponovno je bio glavni Borussijin junak, zabio je u 18. i 60. minuti, a na semafor se upisao i Jadon Sancho (45′).

Večernji dio programa u utorak donio je i domaće pobjede PSG-a i Manchester Uniteda u skupini H.

Parižanima nije bilo jednostavno protiv RB Leipziga u čijem je dresu bivši dinamovac Dani Olmo igrao do 64. minute, no uspjeli su doći do 1:0. Jedini strijelac bio je Neymar iz penala u 11. minuti.

Manchester United je s 4:1 bio jači od Istanbul Bašakšehira uz golove Brune Fernandesa (7′, 19′), Marcusa Rashforda (35′ – 11 m) i Daniela Jamesa (90′ +2). Za goste iz Turske zabio je Deniz Turuc (75′).

SKUPINA E

Krasnodar – Sevilla 1:2 (Wanderson 56 / Rakitić 4, El Haddadi 90+5)

Rennes – Chelsea 1:2 (Guirassy 85 / Hudson-Odoi 22, Giroud 90+1)

Ljestvica

1. Chelsea 4 3 1 0 9:1 10

2. Sevilla 4 3 1 0 6:3 10

3. Rennes 4 0 1 3 2:7 1

4. Krasnodar 4 0 1 3 4:10 1

SKUPINA F

Borussia D. – Club Brugge 3:0 (Haaland 18, 60, Sancho 45)

Lazio – Zenit 3:1 (Immobile 3, 55-11m, Parolo 22 / Dzjuba 25)

Ljestvica

1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9:3 9

2. Lazio 4 2 2 0 8:4 8

3. Club Brugge 4 1 1 2 3:8 4

4. Zenit 4 0 1 2 3:8 1

SKUPINA G

Dinamo Kijev – Barcelona 0:4 (Dest 52, Braithwaite 57, 70-11m, Griezmann 90+2)

Juventus – Ferencvaros 2:1 (Ronaldo 35, Morata 90+2 / Uzuni 19)

Ljestvica

1. Barcelona 4 4 0 0 13_2 12

2. Juventus 4 3 0 1 8:4 9

3. Dinamo Kijev 4 0 1 3 3:10 1

4. Ferencvaros 4 0 1 3 5:13 1

SKUPINA H

Man. United – Bašakšehir 4:1 (Fernandes 7, 19, Rashford 35-11m, James 90+2 / Turuc 75)

PSG – RB Leipzig 1:0 (Neymar 11-11m)

Ljestvica

1. Manchester United 4 3 0 1 12:4 9

2. PSG 4 2 0 2 5:4 6

3. RB Leipzig 4 2 0 1 4:7 6

4. Bašakšehir 4 1 0 3 3:9 3