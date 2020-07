Bivši Hajdukovac zabio četiri pogotka na jednoj utakmici, igra sezonu života!

Autor: D.R.

Ante Vukušić je ‘izmasakrirao’ velenjski Rudar, u pobjedi njegove Olimpije od 5:0 postigao je četiri pogotka.

I preostali zgoditak Ljubljančana djelo je nama poznatog imena, riječ je o Luki Menalu, igraču Dinama na posudbi kod ‘zmajčeka’.

No, vratimo se Vukušiću, on je s novim pogocima došao do brojke od 26 ligaških golova!

Dakako da prevodi listu najboljih strijelaca lige, a fascinanto je da je u zadnja dva kola postigao sedam golova: prošli tjedan zabio je tri komada Truglavu.

Olimpija je s ovom pobjedom korak bliže naslovu. Momčad koju vodi naš stručnjak Dino Skender ima 65 bodova, četiri više od prvog pratitelja Celja.

Do kraja prvenstva ostala su četiri kola.