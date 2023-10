Bivši dinamovac pretrpio novu tešku ozljedu, izbivat će do kraj godine

Baš kada se vratio i pružio par dobrih igara, nakon ozljede koljena koja ga je držala van terena, bivši igrač Dinama i trenutni RB Leipziga i španjolske reprezentacije Dani Olmo opet je ozlijeđen.

Dani je u igru protiv Kolne ušao tek u 63. minuti, da bi samo sedam minuta kasnije, nakon sudara s igračem Kölna Lucom Kilianom s bolnom grimasom i držeći se za rame napustio teren.

Iz RB Leipziga bili su optimistični nakon utakmice i predviđali su Olmu pauzu od par tjedana, no na njihovu žalost nakon pregleda Dani će izbivati s terena puno duže.

Duža odsutnost

“Bili smo sretni što nam se vratila osoba koja svojom nazočnošću može promijeniti zbivanja na terenu. Dani Olmo momčadi donosi mirnoću, ritam i kontrolu. Može asistirati i postizati golove, što ga čini nezamjenjivim i ključnim igračem za nas. Naravno da je teško prihvatiti njegovo izbivanje”, rekao je trener Leipziga i dodao:

