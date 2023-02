BIVŠA ZVIJEZDA PREMIERSHIPA IZVUČENA IZ RUŠEVINA! Poznati list donio sretne vijesti, javio se i suigrač

U danu u kojem su u Turskoj odjeknula dva snažna potresa, ali i dodatni udari podrhtavanja tla, poznati portugalski list A Bola objavio je vijesti povezane s nogometašem koji je dio karijere gradio u njihovoj zemlji. Kako tvrde Portugalci, Ganac Christian Atsu, bivši član Porta, ali i igrač s velikim iskustvom u Engleskoj ponajprije u dresu Newcastle Uniteda, pronađen je živ nakon što se za njime tragalo u ruševinama.

Po informacijama koje je objavila A Bola, traje borba za Atsuovo ozdravljenje nakon što je prebačen u bolnicu s ozljedama desne noge i s poteškoćama s disanjem, kako tvrdi portugalski sportski list.

Iskusni Atsu, 31-godišnjak koji igra na lijevom krilu, danas je član turskog Hatayspora, a u dresu tog kluba jučer je bio strijelac jedinog gola u domaćoj pobjedi nad Kasimpašom u turskom prvenstvu. Dan nakon te utakmice u Hatayu, taj grad na turskom jugoistoku bio je među teško pogođenima prvim današnjim snažnim potresom, a dio grada pritom je praktički sravnjen sa zemljom.

U tom razaranju izazvanom potresom nastradao je i ganski nogometaš, svojedobno član Chelseaja, međutim, kako tvrdi poznati portugalski list, iz ruševina su stigle sretne vijesti s obzirom na to je, po informacijama Portugalaca, Atsu pronađen živ.

Christian Atsu has been found alive inside rubble after today's devastating earthquake that rocked Turkey and neighbouring nations. He reportedly has breathing difficulties and an injury to his right foot, and has been transported to hospital. https://t.co/cLjhLzwu9B

Nakon ove sretne vijesti, javio se i novinar Saddick Adams, objavljujući da je agencija koja brine o Atsuovoj karijeri od njegovog suigrača dobila informaciju da je Ganac pronađen u ruševinama i prebačen je u bolnicu.

Čeka se i službena klupska reakcija, dodao je Saddick Adams.

I’m still in contact with Christian Atsu’s management. A teammate of Atsu has confirmed to them, the player has been found and taken to the hospital.

They expect an official statement from his club soon.

Prayers still with him and everyone. Trust God he is safe 🙏 pic.twitter.com/J9GFZyac2O









