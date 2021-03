BIVŠA PORNO ZVIJEZDA: Legenda Engleske mi se odmah svidjela

Autor: GIŠ

Eva Henger s Paulom Gascoigneom i Ilary Blasi jedna je među natjecateljima koji će ove godine biti na Talijanskom otoku slavnih, a ova bivša porno zvijezda otkrila je što misli o Englezu i za koga navija u Serie A.









“Paul Gascoigne mi se odmah svidio. On je lud, sve će zabaviti. Osim što je bio pomalo klaun, pokazao je odlučnost. Za mene je to i prilično pametno. On je lik potpuno izvan klišeja”, rekla je o popularnom Gazi Eva.

“Imam li naklonost prema Laziju? Naravno! Imam svog muža koji je bolestan od toga. Ako pobijedi, imam tri prekrasna dana, ako izgubi, doma imam dikobraza koji gunđa i koji vidi sve crno, potišteno. Dakle, moraju pobijediti”, pragmatična je Eva.