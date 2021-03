BIVŠA NBA ZVIJEZDA OSTALA PARALIZIRANA: Jedan od najviših košarkaša u povijesti doživio tešku nesreću

Shawn Bradley bivši košarkaš nekoliko NBA momčadi ostao je paraliziran nakon što ga je udario automobil, objavio je danas njegov nekadašnji klub Dallas Mavericks.

Bradley je nesreću doživio 20. siječnja kada ga je udario automobil dok se vozio biciklom u blizini svog doma u St. Georgeu. Nesretni Bradley je u sudaru pretrpio je tešku ozljedu kralježnice koja ga je paralizirala.

Iako je podvrgnut operaciji liječnici nisu uspjeli vratiti mobilnost Bradleyu, a bivša NBA zvijezda se posljednjih osam tjedana nalazi u bolnici te je započeo s procesom rehabilitacije.

“Žalosti nas vijest o Shawnovoj nesreći. Shawn je oduvijek bio uporan i imao je borben duh. Želimo mu sve najbolje u procesu oporavka. Uvijek će biti dio obitelji Mavsa”, izjavio je Mark Cuban, vlasnik Dallas Mavericksa.

The Dallas Mavericks have issued a press release on behalf of former Maverick Shawn Bradley as well as statements from Mark Cuban and Donnie Nelson. pic.twitter.com/F9fCtlZ1zJ









