Bivša košarkašica Zagreba iznenadila objavom: ‘Ako im ti ne daš, naći će drugu, širila sam noge stalno’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Milica Dabović jedna je od onih sportašica, bivših sportašica, koja je vrlo otvorena po pitanju svoje burne prošlosti. U nekoliko navrata smo pisali o njezinim izjavama, na koje ćemo podsjetiti opet, ali ima i novosti – iznenadila je s posljednjim “vrućim” fotkama na Instagramu, kako pišu srpski mediji…

Milica je u kratko vremena stekla velik broj obožavatelja koji plaćaju njezine objave na “vrućim” stranicama, isto tako određeni broj njiuh je i otišao jer “ne želi širiti noge”, ali sad je objavila nove fotografije.

Objavila je izazovnu fotografiju u provokativnom izdanju. Podsjeća na slavnu Marilyn Monroe.





Puna iznenađenja

Milica je iznenadila kad je otvorila stranicu na kojoj objavljuje provokativne i eksplicitne materijale. Već na startu je dobila 4000 pretplatnika, a gdje je mjesečno članstvo stajalo 15 dolara.

“Uzmi me”, “Sve što mi je potrebno je ljubav, a tebi?”, “Ne možeš da me imaš, ali možeš da mi vjeruješ. Da li ti je potrebno nešto više?”, “Možeš da me gledaš, ali ne i da me dodiruješ”, “Sanjaj velike snove”, “Budi žena kojoj treba muškarac” stoji u opisu njenih objava.

U razgovoru za televiziju progovorila je o svom propalom braku:

“Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, voljela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac.”

“Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dvije ruke i dvije noge a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam.”

Na kraju je zaključila:

“A imaš i to, ako im ne daš prvi put on će otići i i naći će drugu. Naći će nekog gdje će da se isprazni.” U Zagreb je provela godinu dana, a široj javnosti postala je poznata kao sudionica regionalnog Surivora gdje je često naglašavala da sve radi zbog svog sina.