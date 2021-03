BIVŠA DINAMOVA ZVIJEZDA SASVIM OSOBNO: ‘Pio sam da zaboravim. Imao sam problema’

Autor: GIŠ

Jučer je Lokomotiva objavila kako jedan od njihovih najboljih igrača, Brazilac s hrvatskom putovnicom Sammir, karijeru nastavlja u rodnom Brazilu te se oprostio od Zagreba i Lokosa.

Sammir ili “filho” kako ga je zvao Zdravko Mamić otkrio je razloge svog odlaska iz Lokomotive, čime se namjerava baviti poslije karijere i još neke pikanterije iz privatnog života u Podcast Inkubatoru.

“Imao sam mirno djetinjstvo, nije bilo toliko kriminala tad, ali sad je užasno. Ovdje auti “spavaju” vani, a u Brazilu ne smijete automobil preko noći ostaviti na otvorenom. Ljudi moraju dizati ograde po dva-tri metra. Tamo ili imaš, ili nemaš”, opisao je život u Brazilu Sammir pa se sjetio odnosa s Mamićem:

“Oca nisam ni imao, a majka u Zagreb nikad nije ni došla, bio sam sam. Zato mi je značilo kad me Zdravko Mamić prozvao svojim sinom, ‘filhom’. Nažalost, zbog tog nadimka mi je kasnije bilo i neugodno, to mi je bio uteg. Ispalo je da me on gura u reprezentaciju da se prodam, a jedino mene nisu htjeli prodati. Čuo sam da me ne žele pustiti jer druge igrače činim boljima pa se lakše prodaju, ali prodavali su se igrači i nakon mog odlaska iz Dinama”, rekao je Sammir.

Brazilac je bio poznat po tome kako voli “zaviriti u čašicu”, a sada je priznao i koji je bio razlog tome:









“Pio sam da zaboravim. Imao sam problema. Jedan od razloga je i taj što mi sestra zadnjih osam-devet godina ima problema s drogom. Najdraže piće mi je viski s kokosovom vodom, to pijem u Brazilu. Nekad ga znam miješati i s energetskim pićima”, otkrio je Sammir.

Velika želja mu je bila da nakon godina u Dinamu otiđe u jaču ligu:

“Tih zadnjih nekoliko mjeseci molio sam ljude iz Dinama da me puste negdje na posudbu, nisam više mogao izdržati ovdje. Bilo je teško igrati stalno pred praznim tribinama, u toj negativnoj atmosferi. Realno, već nakon dvije sezone prerastao sam HNL. Imao sam 14-15 godina kad sam pratio Valenciju u Španjolskoj i bio mi je san zaigrati za njih. Otišao sam na kraju u Getafe i tek tamo vidio što znači profesionalizam. Nisam se više mogao za*ebavati. Trebalo mi je neko vrijeme da uhvatim ritam, doveo sam u Madrid kondicijskog trenera iz Beograda i doveo se u red. Trener Getafea me obožavao, a kad sam dobio ponudu iz Kine kazao mi je da će dati ostavku ako me prodaju. Otišao sam, uvjeti su bili sjajni, a trener je idući dan dao ostavku.”









Nakon karijere Sammir bi želio postati scout za brazilsko tržište:

“Ne želim biti trener, ali vidim se kao skaut za brazilsko tržište. Ali ono, bez presinga, želim raditi bez ugovora. Sigurno ću ostati živjeti u Hrvatskoj pa tu i tamo skoknuti do Brazila”, zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.