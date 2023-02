‘BIT ĆE MI ŽAO SVAKOG RUSA AKO IM NEĆE DATI OLIMPIJSKE IGRE!’ Hrvatska legenda otvoreno o sankcijama: ‘Da, rat je grozan, ali ovo bi bila noćna mora’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Već smo u godinu dana žestokih sukoba na istoku Europe, globalna slika poprilično se promijenila. Nevini ljudi gube živote, sportaši su na ratištima, a oni koji nisu koriste se u političke svrhe…

Tema je – treba li MOO izbaciti Ruse (i Bjeloruse) s idućih Olimpijskih igara? Nazvali smo istaknutog hrvatskog olimpijca Dubravka Šimenca za komentar.

“U više od četrdeset godina ispada da se ništa nije promijenilo, olimpizam i sport se na najjače koriste u političke svrhe, očito ništa nismo naučili od starih Grka”, dočekuje nas naš proslavljeni vaterpolist.





‘Ne podržavaju svi Rusi Putina’

Dubravko se i te kako sjeća moderne povijesti olimpijskog pokreta i svih nevolja koje su ga zadesile. Izgleda da će opet…

“Pratim pozorno što se događa na relaciji Međunarodnog olimpijskog odbora i ukrajinskog. Znam da MOO želi dozvoliti natjecanje Rusima i Bjelorusima, makar bez nacionalnih obilježja, dočim Ukrajinci to beskompromisno odbijaju. Ja o ovoj priči mogu govoriti samo s pozicije sportaša, nikako političara ili politikanta. Ali, sve skupe ne valja, to je barem jasno”, kaže nam Dubravko Šimenc.

“Sjećam se svih bojkota, a sjećam se i masakra u Münchenu 1972. godine, na tim Igrama bio mi je otac, ja sam imao samo šest godina. Nakon tog događaja promijenio se olimpizam u smislu sigurnosti, uvedene su akreditacije, rigorozne kontrole, pojačane kvalifikacije, ali politika je uvijek vedrila i oblačila, nažalost. I uvijek bi, ali uvijek sportaši ispaštali”.

Pričali ste i družili se s mnogim sportašima kojima je politika upropastila olimpijske karijere?

“Da, bojkot je bio veliki afričkih zemalja 1976. na Igrama u Montrealu, zbog nastupa Južnoafričke Republike, razlog je bio aparthejd. Četiri godine kasnije zemlje zapadnog bloka u onoj podjeli hladnog rata bojkotirali su Igre u Moskvi. Da bi 1984. U Los Angelesu istočni blok na čelu sa Sovjetskim savezom bojkotirao igre. Pa, tu je tisuće sportaša nastradalo, cijeli život su se pripremali za krune svojih karijera, žrtvovali vrijeme, novac, sve, a na kraju su ostali uskraćeni za ono što svaki sportaš mašta. Za nastup na olimpijskim igrama. Životi su im bili uništeni. Zar to nije grozno? Ja kao osvajač olimpijskih medalja ne mogu si zamisliti svoj sportski život bez tih događaja. Karijera i život bi mi bili nekompletni, nerealizirani. A kod toliko mojih kolega upravo se to dogodilo. Suosjećam s njima. I zato ne bih volio da više nikad niti jedan sportaš ne ostane uskraćen za odlazak na olimpijske igre. Bez obzira iz koje je zemlje”!

Već naslućujemo vaše mišljenje, doista što učiniti u sadašnjoj konkretnoj situaciji?









“Rat je grozan, to je najgora pojava u ljudskom rodu. Ali, tu je. Olimpijske igre će se održati. Opet ističem, govorim kao sportaš. Žao će mi biti svakog ruskog sportaša ako neće ići na olimpijske igre, kao što mi je žao svakog ukrajinskog sportaša kojem je karijera prekinuta, ili je raseljen pa trenira tko zna gdje, negdje po Europi ili svijetu. I opterećen je situacijom u svojoj domovini i ne može se kvalitetno usredotočiti na pripreme. A tko bi i mogao? Sportaši svijeta bi trebali biti kao neka posebna nacija. Svi bi morali imati pravo nastupa na Igrama. Još nešto, ne podržavaju svi ruski sportaši Putinov režim, misli li tko o tome„.

Sve ste to jako lijepo rekli. Je li moguće doseći neki kompromis u trokutu između Međunarodnog olimpijskog odbora, Ukrajine i Rusije?

”Moralo bi se naći rješenje u kojem sportaši neće ispasti žrtve. Dobro, spomenuo sam, nisu više vremena stare Grčke kada bi se u vremena olimpijskih igara zaustavljali ratovi. Ali, i ukrajinski sportaši bi morali znati da ruski sportaši nisu krivi za ovu situaciju. No, sportaše se pita najmanje, politika kolo vodi. Svi bi trebali malo olabaviti i sportašima dati zraka. Pa čak i pod cijenu nastupanja bez nacionalnih obilježja, ali i tada te sportaše može zauzdati politika. Koja na to neće pristati. Sportaši su najveća žrtva cijele situacije. Pitajte danas one koji su propustili Moskvu i Los Angeles. Još ih mori ta nepravda. A promijenilo se, velim, nije ništa. A ja sam imao sreću za razliku od njih„.