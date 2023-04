BIŠĆANOV POUČAK JAČI JE OD ČAČIĆEVE TVRDOGLAVOSTI: Ovo je dokaz koliko trener znači momčadi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Onima kojima nije jasno koliko je bitan trener u svakoj nogometnoj momčadi mogao se osvjedočiti u prvenstvenom dvoboju Dinama i Slaven Belupa. Uvjerljiva 4:0 pobjeda zagrebačke momčadi koju je prije desetak dana preuzeo novi trener Igor Bišćan, s nadahnutom igrom, pokazala je kako zapravo jedna te ista momčad može igrati i loše, ali i dobro. Pa, kako onda trener nije bitan?

Pogocima Drmića, Špikića, Ivanušeca i Šutala koprivnička momčad je slomljena, ali navijače „modrih„ više može veseliti pristup cijele momčadi. Igor Bišćan svoj debi na maksimirskom travnjaku zaista je zaokružio lijepom pobjedom i dobrim izdanjem svoje momčadi koju je vježbao tek nekoliko dana. Mnogi će se sada zapitati, ta kako će Dinamo izgledati za dva tjedna ako je već sada očigledan ovakav napredak.

Ne, ne treba na stvari tako isključivo gledati. Da se razumijemo, Bišćanov osnovni zadatak je pripremiti momčad za sljedeću sezonu, pogotovo njen najraniji dio kada su na rasporedu europske kvalifikacije. Dinamove ambicije sežu, zna se gdje, ili do skupine Lige prvaka ili Europske lige. A sve što će do tada raditi, pa i u nastavku ovog odavno odlučenog prvenstva samo je uvod u pripreme za vruće ljeto.





Era Igora Bišćana

No, Bišćan je pokazao da zna posao, u jednoj ne toliko bitnoj utakmici osokolio je svoju momčad koja je od prve minute jurišala kao da je riječ o dvoboju na „život ili smrt„. S visokim presingom, velikim i širokim kretanjem Dinamo je lako dolazio do ubačaja, slobodnih igrača, naposljetku i do šansi. Koje su se mahom realizirale. Sve je izgledalo tako lijepo i poželjno.

Bišćanu će ova pobjeda doći izvanredno. Oni koji su sumnjali u njega morati će začepiti usta, a oni koji su ga zagovarali dobiti će na snazi. Prije tjedan dana u skromnoj partiji Bišćan se iščupao preokretom protiv Lokomotive, a već u sljedećoj utakmici, nakon što je ipak nešto radio s igračima na treninzima, slomio je poslovično obrambeno dobar Slaven Belupo. Doveo ga do ruba, u koprivničkoj momčadi se ne sjećaju kada su dobili takvu porciju, a rekosmo, još su i dobro prošli.

No, da se ne ode isuviše u euforiju. Hoćemo li sličan Dinamo biti već u sljedećoj utakmici? Bude li tako značiti će to da je Bišćan na pravom putu.