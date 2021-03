BIŠĆAN VIDIO DOBRE STVARI: ‘Jedan od poraza s kojima se može živjeti, gledamo dalje’

Autor: I.K.

Hrvatska je izgubila od Portugala na početku U21 Europskog prvenstva. Prva utakmica u Kopru nije bila sretna izabranicima Igora Bišćana, Portugalci su slavili s 1:0, a izbornik je poslije susreta u programu HTV-a približio svoje prve dojmove.

‘Moramo priznati da je Portugal bio bolji za taj jedan gol. Parirali smo vrlo dobro u najvećem dijelu utakmice, u prvom poluvremenu imali smo nekoliko prilika za kvalitetni izlazak u kontru, da smo to iskoristili bilo bi nam lakše obraniti se u drugom poluvremenu’, rekao je Bišćan, dodajući da je u drugih 45 minuta njegovu momčad sustigao umor.

Tu su bili i problemi s Lovrom Majerom, Nikolom Morom i Bartolom Franjićem, koji nisu mogli izdržati do kraja utakmice. Portugal je iskoristio sve što mu se otvorilo.

‘Nedostajalo je energije za gol’

Hrvatski izbornik osvrnuo se na stvari bez kojih je povratak bio preteška misija, hvaleći i kvalitetu Portugala.

‘Nedostajalo je energije da bismo zabili taj gol. Ne mogu puno zamjeriti igračima, protivnici su baš nezgodni, pokazali su da mogu biti jako opasni i kombinatorno i individualno’, rekao je Bišćan.









‘Naš plan bio je izvući ih vani, u analizi smo došli do toga da bismo ih mogli ugroziti iz kontri. Imali smo sedam-osam prilika da to napravimo, nedostajalo nam je da netko zadrži loptu i donese vrijeme da se eventualno priključe bokovi, da iz odgođenog kontrapada dođemo do gola’, nastavio je hrvatski izbornik.

‘Poslije poraza se uvijek postavljaju pitanja’

Pobjeda Portugala dovela je do pitanja i o promjenama koje je Bišćan izveo tijekom utakmice i o planu za susret sa zahtjevnim protivnikom.

‘Kada se dogodi poraz, uvijek se postavljaju i pitanja. Imali smo plan, nismo ga realizirali do kraja, ne može se govoriti o tome da je plan bio uspješan kada je rezultat bio ovakav’, rekao je Bišćan.









‘Pita se nešto i njih, igrali smo protiv jako, jako dobre reprezentacije. Nije nikad dobro izgubiti, ali ovo je jedan od onih poraza s kojima se može živjeti. Moramo gledati dalje’, istaknuo je izbornik.

Hrvatsku brinu ozljede

Majer, Moro i Franjić su morali biti zamijenjeni zbog tjelesnih problema, a za sada se nema odgovora o čemu je točno riječ i koliko je stvar ozbiljna.

‘Ne znam koliko su teške ozljede, ne bi trebale biti preteške. Signalizirali su da su umorni i da osjećaju probleme’, rekao je Bišćan.

U nedjelju je na redu dvoboj sa Švicarskom, koja je u prvom kolu s 1:0 bila bolja od Engleske.









‘Ako ste gledali njihov utakmicu ranije danas, vidjelo se da je to čvrsta i organizirana ekipa, ne daju protivniku da razvije svoju igru, imaju visoki presing. Bit će to teška utakmica, fizički jako zahtjevna, bitno je da se odmorimo’, zaključio je Bišćan.

Ivanušec je htio više rizika

Na hrvatski poraz na početku Eura se u programu HTV-a osvrnuo i Luka Ivanušec.

‘Ovu utakmicu usporedio bih s onom prvom koju su igrali Dinamo i Tottenham. Nedostajalo je rizika, malo smo se previše povukli’, rekao je Ivanušec, prisjećajući se kako je to izgledalo kada je u Dinamovu dresu igrao u Londonu.

Prilika za popravak krajem tjedna

U nedjelju slijedi novi izazov. Protivnik će biti Švicarska, a Ivanušec nije bio iznenađen njezinom pobjedom nad Engleskom.

‘To nije neočekivano. Švicarska je skupila jako puno bodova u kvalifikacijama, pokazala je da je jako dobra momčad. Moramo više vjerovati u sebe. Trebali bismo uzeti loptu, znamo da to možemo i trebali bismo preuzeti malo više rizika’, zaključio je mladi adut Hrvatske i Dinama.