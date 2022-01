‘BIO SAM MRTAV PET MINUTA’: Nogometnoj zvijezdi već slali cvijeće, sada sanja veliki povratak

Christian Eriksen bio je jedna od posebnih priča nogometne 2021. godine. Europsko prvenstvo bilo je središnji događaj proteklog ljeta, a na njemu se puno pričalo o danskoj zvijezdi, s potresnim scenama s terena tijekom utakmice protiv Finske na početku Eura.

Teško je zaboraviti kako je izgledalo spašavanje Eriksenovog života nakon što se srušio na travnjak stadiona Parken u Kopenhagenu. Dogodilo se pri kraju prvog poluvremena utakmice u kojoj su Danci kasnije izgubili s 1:0, a puno bitnija od rezultata bila je borba za život danske ‘desetke’ nakon srčanog zastoja.

Eriksen je prebačen u bolnicu i krenuo je njegov oporavak, a kako se s vremenom stanje poboljšavalo, s pozitivnim vijestima podignula se i njegova momčad koja je kasnije stigla do polufinala Eura.

Godina od koje smo se oprostili Eriksenu će ostati u pamćenju zbog drame koju je doživio, a rano u 2022., na sve se vratio u razgovoru za dansku televizijsku postaju DR1 TV.

Poslije prve pomoći koju je primio na terenu, borba za Eriksenov život nastavljena je u bolnici, a ondje su počele stizati lijepe želje za oporavkom, ali i pokloni.

‘Bilo je to nevjerojatno, toliko puno ljudi osjetilo je potrebu javiti mi se s porukom ili poslati cvijeće’, prisjetio se Danac bolničkih dana.

‘Bilo je to i neobično. Nisam očekivao da će dolaziti toliko puno cvijeća zbog toga što sam bio mrtav pet minuta’, dodao je Eriksen.

