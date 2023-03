BIO NA LJUBAVNOJ AVANTURI, A ONDA MU VELIKAN URUČIO OTKAZ! Iznenadni potres u Bayernu, novi trener već dolazi

Za vrijeme stanke zbog utakmica reprezentacija i uoči završnog dijela sezone, Bayern ide dalje s novim trenerom. Bavarski velikan iznenadio je smjenom Juliana Nagelsmanna s klupe, a sve se dogodilo na način koji je za 35-godišnjeg dosadašnjeg trenera bavarskog velikana bio prilično bolan.

Po informacijama koje su došle, Nagelsmanna je ova odluka kluba zatekla dok je bio na skijanju u Austriji, kako donosi Bild. Ondje je bio s prijateljicom Lenom Wuerzenberger za koju se spominje da je Nagelsmannu i nešto više, a dok je ta ljubavna avantura na skijanju trajala, odjeknulo je da je trener izgubio posao.

Bayern ide dalje s novim čovjekom. Novog trenera dočekao je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, a poslije ove brze reakcije kluba, dolazi Thomas Tuchel koji se, tako, vraća u svoju domovinu. Vijest o tome objavio je Fabrizio Romano, poznati pratitelj zbivanja u nogometu, osobito na nogometnom tržištu.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern

Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023