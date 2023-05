BIO JE VELIKI TALENT, ALI JE VOLIO ŽIVOT VIŠE OD TRENINGA: Danas s pivom i cigaretom radi trbušnjake

Puno je velikih talenata propalo. Što zbog velikog pritiska, što zbog razno ranih drugih stvari. Jedan od najvećih talenata koji nisu uspjeli je poznati egipatski princ Mida.

Kao klinac stigao je u Ajax koji mu je dao milijunski ugovor i život mu se promijenio preko noći. Sve ono što je sanjao u tom mu je trenutku bilo na dohvat ruke, ali umjesto početka velike karijere krenuo je pad.

Nakon Ajaxa tražio se u dresovima Marseillea, Rome, Tottenhama i drugih, a karijeru je okončao 2013. godine u Barnsleyu i to sam samo 30 godina.

Za Egipat je skupio 51 nastup i zabio 20 golova. Po završetku igračke karijere upustio se u onu trenersku te je vodio nekoliko klubova, a posljednji posao imao je u Ismailyju SC iz matične zemlje.

Pričalo se o njegovom nesportskom načinu života i tijekom karijere, ali i nakon nje što je novi video na njegovoj jahti i potvrdio. Cigarete i pivo je i dalje tu, a možda trbušnjacima se želi vratiti na staro.

“Predsezona je teška” stoji u opisu videa. Mido ima problema s dijabetesom pa je tako kada mu je tek dijagnosticiran u prvih par mjeseci došao na 130 kila da bi zatim ubrzo izgubio 37 kila.

U Egiptu ga i dalje smatraju jednim od najboljih nogometaša svih vremena.

Mido is 39 today. He came to West Ham in 2010 to try and prove himself good enough to play in the Premier League again. He agreed to play for £1,000 per week and asked Karren Brady to keep the amount quiet. By the time Mido had walked to his car it was on Sky ⚒ pic.twitter.com/nQugaGXTwL

— Billy Bonds Stand (@BillyBondsStand) February 23, 2022