‘BIO JE UZ NAS, ČESTO SMO TADA BILI S ARKANOM’! Bivši Vatreni sjeća se zločinca, jednim dojmom iznenadio

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je igrača koji su ostavili trag u dresu hrvatske reprezentacije u brojnim velikim uspjesima nakon osamostaljenja, a među njima, tada već kao iskusan igrač, svoj put s Vatrenima svojedobno je gradio i Goran Jurić, rođeni Mostarac koji je tijekom karijere napravio puno iako je na putu bila i jedna prepreka izvan nogometa, ona zdravstvena, s obzirom na to da je igrao s dijabetesom.

Kao mlad nogometaš, prije hrvatskog osamostaljenja, Jurić je dio svoje karijere od 1987. do ’91. proveo i u Beogradu, u dresu Crvene zvezde, gdje je kao 24-godišnjak došao iz Veleža iz svojeg rodnog Mostara.

U to doba, kasniji Vatreni upoznao se s nogometnim prilikama u glavnom gradu Srbije, postao je dio rivaliteta Crvene zvezde s Partizanom koji se nastavlja, a među ljudima koje je susreo, jedan od njih bio je Željko Ražnatović Arkan, tada aktivan na navijačkoj sceni kao jedan od Delija, navijača Crvene zvezde. Jurić je približio ono što o Arkanu pamti iz godina puno prije nego je postao ozloglašen zbog ratnih zločina, s dojmom kojim je Arkan iznenadio.





‘Sve je bilo korektno’

Jurić je svoja sjećanja na kasnijeg ratnog zločinca približio razgovarajući za Glas Srpske, u godinama u kojima je u tadašnjoj Jugoslaviji već bilo uzavrelo prije nego se država raspala.

“Bio je tu uz nas. Često smo bili s njim u društvu, često je dolazio u svlačionicu. Sve je bilo korektno”, rekao je Jurić o Arkanu.

Kasnije, u dresu Dinama nakon hrvatskog osamostaljenja, Jurić je postao poznat i po motivaciji kojim je podizao momčad, ne samo po svojim predstavama u obrani, što je Zdravka Mamića jednom kasnijom prilikom usred rezultatske krize nagnalo da počne urlati.

“Mi nemamo ćuku, mi nemamo poriv, mi nemamo ono kad Goca Jurić u tunelu zasuče rukave, da si šećer u ruku i kaže ‘ajmoooooooo’, a protivniku se ledi krv u žilama”, vikao je Mamić u jednom istupu dok je bio u elementu, no ne pamti se Jurić samo zbog toga.

U dresu zagrebačkih Plavih je u ljeto 1997. sudjelovao u velikoj pobjedi na Maksimiru, s 5:0 protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu prvaka, u utakmici kakva se ne zaboravlja.

“Puno smo bolje igrali u Beogradu nego u Zagrebu iako smo ih dobili sa 5:0”, rekao je Jurić o svojim tadašnjim dojmovima, spominjući i da su mu pobjede nad Partizanom uvijek posebno dobro ‘sjele’.









S Vatrenima, najviše se pamti da je bio u reprezentaciji koja je 1998. slavila broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, s Miroslavom Blaževićem na izborničkoj klupi. Jurić tuguje za legendarnim Ćirom, istaknuo je to i za Glas Srpske.

Za Blaževića je rekao da je mogao voditi i državu, a posebno se sjetio kako je momčad skupio dok se Hrvatska u dodatnim kvalifikacijama za SP u Francuskoj borila s tada poletnom Ukrajinom, predvođenom napadačkim dvojcem Andrij Ševčenko – Serhij Rebrov.

“Došli smo u Ukrajinu. Kući smo ih dobili 2:0, gore pun stadion u Kijevu, frka je. Kod Ćire kada je sastanak uvijek drži napetost, tenziju. Moraš biti kao vučjak. Ne da on da itko išta kaže, a ja znam da ću igrati. Kažem ja: ‘Šefe!’, kad će on: ‘Reci, sine, šta je?’ Rekoh: ‘Šta je bolan, je**mo im mater!’ Onda je on u trenutku razmišljao da li da on meni j**e mater, da me pošalje kući pješice za Hrvatsku, ali ‘skontao’ je poantu i nastao je opći smijeh”, prisjetio se Jurić.









Iz dana s Ćirom sjetio se i jedne druge epizode s reprezentativnog okupljanja, kad su se igrači malo opustili.

“U jednom klubu smo imali feštu i ostali do tri-četiri ujutro. Ćiro je odnekud provirio i vidio da je kod nas sve golo u lokalu, i mi i te žene što su bile s nama. Nikome nije ‘A’ rekao. Jedino Robert Jarni nije tada izašao s nama. Došla mu je obitelj i Ćiro mu je j**o mater što i on nije otišao”, prisjetio se Goran Jurić.